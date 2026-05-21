DEC permettra à sept organisations touchées par les droits de douane américains visant l'aluminium de demeurer concurrentielles dans des conditions de marché incertaines et changeantes.

JONQUIÈRE, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des aides financières totalisant 6 824 790 $ à six entreprises manufacturières et un OBNL de l'industrie de l'aluminium affectés par les droits de douane. Ce soutien est octroyé dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) du gouvernement fédéral, mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada.

Les bénéficiaires sont les entreprises Les Industries G.R.C., Fjordal Aluminium, Sotrem, PCP Aluminium, Groupe Métal-Baie et Dynamic Concept, ainsi que l'organisme Réseau Trans-Al. Par cette intervention, DEC aide les entreprises qui transforment l'aluminium à diversifier leurs marchés et à améliorer leur productivité pour demeurer concurrentielles à long terme. La réalisation de ces projets permettra par ailleurs de consolider plus de 350 emplois bien rémunérés dans la région.

Ainsi, dans le cadre de projets d'acquisition d'équipements, Les Industries G.R.C. reçoit une contribution remboursable de 2 057 000 $, alors que des contributions non remboursables sont accordées à Sotrem (1 000 000 $) et Dynamic Concept (390 540 $). Pour leurs projets d'acquisition d'équipements et de mise en œuvre de stratégies de commercialisation, PCP Aluminium reçoit 1 000 000 $ et Groupe Métal-Baie, 499 250 $, et ce, en contributions non remboursables. Pour son projet d'expansion, Fjordal Aluminium se voit attribuer une contribution non remboursable de 1 000 000 $, tandis que Réseau Trans-Al bénéficie d'une contribution non remboursable de 959 000 $ pour accompagner les entreprises de l'industrie.

Monsieur Leitão a également profité de l'occasion pour rappeler de nouvelles mesures totalisant 1,5 milliard de dollars annoncées le 4 mai dernier par la ministre Joly. Celles-ci visent à contrer les pressions tarifaires résultant de l'ajustement du 6 avril 2026 des droits de douane américains sur les produits canadiens contenant de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Ces mesures comprennent une bonification de 500 millions de dollars de l'IRRT et un nouveau programme de financement d'un milliard de dollars de la Banque de développement du Canada. Ce programme permettra aux PME de répondre à leurs besoins urgents de liquidités, de maintenir leurs activités et de s'adapter à ce contexte commercial inédit.

Dans le contexte économique actuel, le gouvernement du Canada mise sur des mesures structurantes pour renforcer l'économie canadienne. Il agit en soutenant les entreprises dans la diversification de leurs marchés afin de renforcer leur résilience économique et de consolider leur compétitivité pour les aider à faire face aux pressions tarifaires. En investissant dans les travailleurs et les entreprises de secteurs stratégiques comme l'industrie de l'aluminium, le gouvernement du Canada contribue à bâtir une économie plus résiliente et capable de mieux s'adapter aux fluctuations du marché, au bénéfice de l'ensemble du pays.

Citations

« L'industrie de l'aluminium occupe une place centrale dans l'écosystème manufacturier du Québec et contribue de façon essentielle à la vitalité économique de plusieurs régions. Dans un contexte où les droits de douane exercent une pression accrue sur ce pilier de notre économie, il est crucial d'appuyer les entreprises de cette industrie. Par l'entremise de DEC, notre gouvernement soutient les PME afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité, faire évoluer leurs modèles d'affaires et saisir de nouvelles occasions sur les marchés. Cet appui est un investissement direct pour assurer que l'industrie de l'aluminium continue de jouer un rôle clé dans l'économie canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Depuis plus d'un an maintenant, toutes les entreprises font preuve d'une résilience exceptionnelle face aux changements qui bousculent les modèles économiques. Aujourd'hui, j'annonce l'appui de DEC à six PME de même qu'à un organisme d'appui du Saguenay-Lac-Saint-Jean œuvrant dans l'industrie de l'aluminium. Je suis convaincu que ce soutien leur donnera les moyens de mieux contrer les pressions tarifaires. En améliorant leur productivité et leur capacité de production tout en diversifiant leurs marchés, ces entreprises renforcent leur compétitivité. Les règles du jeu évoluent, mais en misant sur l'agilité et la persévérance de nos PME, nous investissons dans la vitalité économique de toutes nos régions. »

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

Faits en bref

DEC intervient auprès des transformateurs d'aluminium. Le Québec compte plus de 1 700 entreprises transformatrices d'aluminium, représentant 30 000 emplois. Ces entreprises ont un chiffre d'affaires annuel global de l'ordre de 11,6 G$.

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), qui fait partie du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC.

Dotée d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars, cette initiative nationale vise principalement à aider les PME touchées négativement par les droits de douane à relever leurs défis de commercialisation et à se transformer pour demeurer concurrentielles à long terme.

L'IRRT s'inscrit dans un plan plus large de réponse tarifaire du gouvernement du Canada qui comprend plus de 6,5 milliards de dollars de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, incluant une bonification du Fonds stratégique pour l'innovation, des ententes sur le développement du marché du travail et le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]