Avec des millions de Canadiennes et Canadiens qui accèdent à leur compte de l'ARC chaque année, cette nouvelle mesure renforce la sécurité des comptes et permet d'éviter le verrouillage des comptes si une option principale d'AMF est perdue ou oubliée. Prévenir le verrouillage des comptes aidera à réduire le volume d'appels. Ainsi, les représentants des centres de contact pourront se concentrer sur fournir de l'aide aux Canadiens qui ont des questions plus complexes en matière d'impôt et de prestations, surtout pendant les périodes de pointe, comme la période de production des déclarations de revenus.

Ajouter une option d'AMF de rechange à votre compte de l'ARC

Lorsque vous vous connecterez à votre compte de l'ARC, on vous demandera d'ajouter une option de rechange. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

Si vous avez choisi de configurer votre option de rechange vous devrez entrer un code d'accès à usage unique pour l'activer.

Important : Après avoir ajouté une option d'AMF de rechange à votre compte de l'ARC, vous pourrez décider de la méthode d'AMF à utiliser à chaque ouverture de session.

Cette exigence fait partie des efforts continus de l'ARC pour renforcer la sécurité des comptes tout en s'assurant que ses services numériques donnent aux Canadiennes et Canadiens la confiance et le contrôle dont ils ont besoin pour gérer leurs impôts et leurs prestations en toute sécurité, de façon autonome et à leur convenance. Pour en savoir plus, consultez la page Authentification multifacteur (AMF) - Aide concernant le compte de l'ARC.

