PORT COQUITLAM, BC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada veut mettre sur pied une économie canadienne forte. Pour ce faire, le pays a besoin de gens de métiers spécialisés qui bâtiront les grandes infrastructures et des millions de foyers. Cela signifie que la nouvelle génération de constructeurs a besoin de la formation appropriée.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, a annoncé un financement de près de 10 millions de dollars au BC Construction Industry Skills Improvement Council (le Conseil), connu sous le nom de SkillPlan. Le projet qu'ils mèneront concordera avec les cibles environnementales du Canada ainsi que les objectifs énoncés pour une économie à faibles émissions de carbone. À cette fin, le Conseil élaborera et mettra en œuvre un programme de formation national en évaluation énergétique pour le métier de spécialiste de l'isolation thermique (chaleur et gel) certifié Sceau rouge.

Ce projet est financé dans le cadre du volet Emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, lequel s'inscrit dans la Stratégie canadienne en apprentissage du gouvernement. Les fonds injectés dans ce projet s'ajoutent aux investissements réalisés dans le cadre du Fonds de formation pour les emplois durables, qui permet d'aider des milliers de travailleurs à perfectionner leurs compétences ou à en acquérir de nouvelles et d'ainsi contribuer à une économie verte.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la réponse du gouvernement aux besoins les plus pressants de la main-d'œuvre des métiers spécialisés. Dans le budget de 2025, le gouvernement prévoit d'étendre la portée du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, de stimuler la formation en apprentissage fournie par les syndicats dans les métiers désignés Sceau rouge et de veiller à ce qu'il y ait des travailleurs canadiens pour bâtir les grandes infrastructures et des millions de foyers à l'échelle du pays.

« Le Canada est un pays de bâtisseurs, et nous choisissons d'investir dans les personnes qui bâtissent. Pour réaliser de grands projets d'infrastructure, construire plus de logements et renforcer notre industrie de la défense, nous ouvrons la voie à des carrières valorisantes dans les métiers spécialisés. De même, nous revoyons notre manière d'investir dans la formation. Nous augmentons nos investissements pour accroître la capacité de formation pratique, moderniser les installations et préparer les travailleurs aux transitions économiques, afin de rendre notre économie plus résiliente aux changements, qu'il s'agisse de l'incidence des changements climatiques ou de perturbations tarifaires. Nous élargissons stratégiquement la portée de nos investissements pour répondre aux besoins réels dans les métiers spécialisés et sur le marché du travail canadien. »

- Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli

« Ici, dans les Tri-Cities, nous voyons chaque jour les travailleurs des métiers spécialisés contribuer à la croissance de notre communauté et au dynamisme de notre économie. Le Canada a besoin d'un plus grand nombre de personnes qualifiées pour bâtir notre avenir, nos logements et nos infrastructures. L'investissement annoncé aujourd'hui dans Skillplan permettra d'offrir plus d'occasions d'apprentissage et de renforcer la formation Sceau rouge, donnant à des milliers de travailleurs les compétences nécessaires pour favoriser une économie plus verte et un Canada plus fort et résilient. »

- Le député de Coquitlam-Port Coquitlam, Ron McKinnon

« Une économie canadienne forte et résiliente repose sur des personnes de métiers spécialisés, et l'annonce d'aujourd'hui nous permettra de leur offrir la formation et les outils nécessaires pour réussir. Grâce à ce système national de formation, SkillPlan travaillera avec ses partenaires, notamment les sections locales de l'Association internationale des calorifugeurs et travailleurs connexes (IAHFIAW) et les Syndicats des métiers de la construction du Canada, pour aider plus de 1800 travailleurs du secteur syndiqué de la construction à acquérir des compétences avancées en efficacité énergétique. Cela permettra de réduire la consommation d'énergie, de renforcer les métiers Sceau rouge et de bâtir l'avenir carboneutre du Canada. »

- Le président-directeur général de SkillPlan, Kyle Downie

Faits en bref

À compter de 2025-2026, on estime que le volet Emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical permettra de soutenir près de 29 000 travailleurs issus des métiers désignés Sceau rouge, et ce, pour cinq ans.

Depuis 2017, le Programme a permis de soutenir plus de 145 000 travailleurs, dont 28 813 uniquement en 2023-2024.

Près d'un milliard de dollars sont investis dans le soutien à l'apprentissage chaque année en vue de rendre la formation dans les métiers spécialisés plus accessible. Cela se traduit par des prêts, du financement de projets, des crédits d'impôt et des déductions, et des prestations d'assurance-emploi.

Le gouvernement s'est engagé à doubler le nombre de construction de maisons, faisant passer le total de 250 000 habitations à 500 000.

On estime que d'ici 2033, le nombre d'emplois vacants dans le secteur de la construction se chiffrera à plus de 410 000, et cela comprend le départ à la retraite de 189 000 travailleurs.

La page Web Canada.ca/metiers-specialises fournit aux Canadiens des renseignements sur les métiers spécialisés, y compris sur les programmes d'apprentissage et l'aide financière offerte pendant la formation.

