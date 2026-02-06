GATINEAU, QC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, sera à Port Coquitlam pour annoncer un financement au titre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, afin de mettre sur pied une main-d'œuvre canadienne certifiée, plus qualifiée et productive.

Le secrétaire d'État sera accompagné par le député de Coquitlam-Port Coquitlam, Ron McKinnon.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 6 février 2026



Heure : 14 h (HNP)



Lieu : Port Coquitlam (Colombie-Britannique)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et votre bureau de presse. Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État au Travail, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]