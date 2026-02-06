/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada investit dans la formation pour les métiers spécialisés/ English
06 févr, 2026, 09:00 ET
GATINEAU, QC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, sera à Port Coquitlam pour annoncer un financement au titre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, afin de mettre sur pied une main-d'œuvre canadienne certifiée, plus qualifiée et productive.
Le secrétaire d'État sera accompagné par le député de Coquitlam-Port Coquitlam, Ron McKinnon.
Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
Date :
Le vendredi 6 février 2026
Heure :
14 h (HNP)
Lieu :
Port Coquitlam (Colombie-Britannique)
Notes pour les médias :
- Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et votre bureau de presse.
- Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État au Travail, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
