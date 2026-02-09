Avis aux médias - Les ministres Hodgson, MacKinnon et Dabrusin présenteront la nouvelle stratégie du Canada et annonceront du financement visant à transformer l'industrie automobile English
09 févr, 2026, 06:00 ET
OTTAWA, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, de concert avec le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, et la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Julie Dabrusin, annonceront le lancement d'une nouvelle stratégie visant à transformer l'industrie automobile canadienne et des investissements dans l'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Un point de presse suivra.
Date : 10 février 2026
Heure : 9 h 00 (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
