OTTAWA, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État pour l'Agence du revenu du Canada et les Institutions financières, a le plaisir d'annoncer le renouvellement de la subvention du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI) pour les trois prochaines années. Cette subvention offre un soutien financier aux organismes communautaires admissibles pour les aider à compenser les coûts liés à la tenue de comptoirs d'impôts gratuits et à poursuivre leur travail important.

Alors que l'Agence du revenu du Canada (ARC) célèbre le 55e anniversaire du PCBMI en 2026, cette prolongation du financement confirme le rôle essentiel du programme. Celui-ci vise entre autres à renforcer les services communautaires et à permettre aux personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple d'accéder aux prestations et aux crédits auxquels elles ont droit. Cette annonce revêt une importance particulière, car 2026 marque également l'Année internationale des bénévoles au Canada, une célébration mondiale mettant en lumière les effets transformateurs du bénévolat.

L'an dernier seulement, plus de 3 580 organismes et 19 810 bénévoles ont aidé à produire plus de 1 million de déclarations de revenus grâce au PCBMI et au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles au Québec. Ce travail a permis de verser des milliards de dollars en prestations, crédits et remboursements, ce qui a contribué à réduire les obstacles financiers et à améliorer la stabilité financière des populations les plus vulnérables du Canada.

Lancée pour la première fois en 2021, la subvention du PCBMI s'est avérée être une initiative fructueuse pour fournir une aide financière aux organismes communautaires. L'ARC travaille à l'élaboration d'une structure de financement qui allie la responsabilité fiscale et la nécessité de renforcer les initiatives axées sur la communauté. Le montant total qu'un organisme peut recevoir dépendra du nombre de déclarations de revenus produites. Plus de détails seront annoncés au printemps 2026.

L'ARC encourage les organismes admissibles à présenter une demande pour la subvention du PCBMI de 2026 durant la période prévue à cet effet, soit du 1er mai au 30 juin 2026. Pour être admissible, un organisme doit avoir :

tenu un comptoir d'impôts gratuit entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026;

produit gratuitement au moins 10 déclarations de revenus fédérales pour des personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple;

accueilli au moins 2 bénévoles participant au programme;

utilisé le numéro d'identification de l'organisme pour le PCBMI pour faire le suivi des déclarations produites, car seules les déclarations soumises avec ce numéro seront prises en compte pour l'admissibilité.

En 2026, l'ARC élargit également sa portée en recrutant davantage de bénévoles et d'organismes communautaires pour le programme. Les bénévoles n'ont pas besoin d'être des experts en fiscalité pour y participer, car l'ARC leur offre une formation, l'accès à un logiciel d'impôt gratuit et du soutien afin qu'ils se sentent en confiance pour aider les personnes qui en ont besoin. Tenir un comptoir d'impôts renforce le rôle d'un organisme comme ressource communautaire digne de confiance et permet aux populations vulnérables d'accéder à un soutien essentiel.

« Le nouveau gouvernement du Canada s'engage à faire en sorte que tous les Canadiens aient accès aux prestations et aux crédits auxquels ils ont droit. Le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt est un pilier du service communautaire, aidant les particuliers à revenu modeste à naviguer dans le régime fiscal et à accéder à des prestations essentielles. C'est pourquoi nous renouvelons la subvention du PCBMI pour les trois prochaines années afin d'assurer un soutien continu aux organismes communautaires partout au pays, alors qu'ils travaillent à aider les Canadiens à obtenir les prestations et les crédits qu'ils méritent. »

- L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

