OTTAWA, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) est prête pour la période des impôts de 2026, l'êtes-vous? Notre objectif est de rendre votre expérience de production plus facile, rapide et directe du début à la fin.

L'ARC est prête à offrir un service fiable et opportun lors de la période des impôts. Nous savons que vos attentes envers nous sont élevées, comme elles devraient l'être, et c'est pourquoi nous continuons de renforcer la sécurité, de réduire les temps d'attente et d'élargir les services numériques pour offrir un soutien plus rapide et plus réactif.

Nous voulons que vous receviez les remboursements, prestations ou crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Voici tout ce que vous devez savoir pour produire vos déclarations de revenus rapidement et avec exactitude :

Dates importantes et échéances

23 février 2026 - Il s'agit de la date à laquelle vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus et de prestations de 2025 en ligne. Si vous souhaitez produire votre déclaration tôt, prenez un moment pour vous assurer d'avoir tous vos feuillets d'impôt avant de le faire :

Les employeurs ou les institutions financières fournissent la plupart des feuillets d'impôt d'ici la fin de février. Si vous avez un compte de l'ARC, vous pouvez aussi obtenir des copies de vos feuillets d'impôt dans celui-ci une fois que l'ARC les a traités.

Si vous n'avez pas reçu vos feuillets d'impôt d'ici la fin de mars, communiquez directement avec les émetteurs pour en obtenir une copie.

Une fois que vous avez tous les feuillets d'impôt et documents nécessaires, nous vous recommandons de produire votre déclaration le plus tôt possible pour éviter la période achalandée des impôts (et la période la plus occupée pour l'ARC). Pour en savoir plus, consultez la page Web Feuillets d'impôt.

30 avril 2026 - Pour la plupart des particuliers, il s'agit de la date limite pour produire la déclaration de revenus et de prestations de 2025 et payer les impôts dus. En produisant votre déclaration et en effectuant votre paiement à temps, vous éviterez de vous faire imposer une pénalité pour production tardive et des intérêts.

15 juin 2026 - Pour les travailleurs indépendants, il s'agit de la date limite pour produire la déclaration de revenus et de prestations de 2025. Si vous n'êtes pas travailleur indépendant, mais que votre époux ou conjoint de fait l'est, vous avez la même date limite. Si vous devez de l'argent à l'ARC, vous devrez tout de même payer d'ici le 30 avril 2026 pour éviter les intérêts.

Nouveautés dans nos services numériques

Récupérez l'accès à votre compte de l'ARC - Il est important de vérifier que vous pouvez vous connecter à votre compte de l'ARC avant le début de la période des impôts. Si votre compte de l'ARC est verrouillé parce que vous avez oublié vos renseignements d'ouverture de session ou les réponses à vos questions de sécurité, vous pouvez maintenant récupérer l'accès en ligne sans avoir besoin de nous appeler. Utilisez l'option libre-service de l'ARC pour créer un nouveau justificatif d'identité et retrouver rapidement l'accès à votre compte.

Authentification multifacteur (AMF) de sécurité - À compter de février 2026, les utilisateurs des comptes de l'ARC devront avoir une option d'AMF de sécurité indiquée à leur dossier, comme une grille de codes d'accès ou une application d'authentification tierce. Cette mesure renforcera la sécurité des comptes de l'ARC et empêchera les utilisateurs d'être bloqués pendant le processus d'AMF.

Autoriser un représentant - Votre représentant doit utiliser le portail Représenter un client pour demander un accès en ligne à votre compte de l'ARC. Pour lui donner un accès instantané, ajoutez-le comme représentant ou confirmez sa demande d'autorisation dans Mon dossier. Votre représentant peut aussi utiliser le processus alternatif pour les particuliers afin d'obtenir un accès instantané.

Demander une copie de vos feuillets d'impôt - Dans le cadre de la transition continue de l'ARC vers le numérique, les particuliers et les représentants ne peuvent plus demander une copie papier de leurs feuillets d'impôt (y compris les feuillets T4, T4A et T5) par téléphone. Pour en obtenir une copie, vous pouvez communiquer avec l'émetteur du feuillet ou continuer à accéder à vos feuillets et autres documents fiscaux en ligne dans Mon dossier.

Avis de cotisation (ADC) - À compter de février 2026, vous ne pourrez consulter vos avis numériques de cotisation et de nouvelle cotisation dans Mon dossier qu'après que l'ARC aura reçu et traité votre déclaration de revenus.

Code d'accès à IMPÔTNET - À compter de février 2026, vous pourrez trouver plus facilement votre code d'accès dans votre compte de l'ARC. Connectez-vous à votre compte, allez à Mon dossier et sélectionnez « Déclarations de revenus » pour afficher votre code d'accès de 8 caractères (lettres et chiffres). Utilisez ce code lorsque vous produisez votre déclaration de revenus par voie électronique avec un logiciel d'impôt.

Gérer le solde - Si vous avez des dettes fiscales personnelles ou liées aux prestations de la COVID totalisant 1 000 $ ou plus, vous pouvez établir vos propres ententes de paiement en utilisant le service « Gérer le solde » dans Mon dossier. Vous pouvez aussi effectuer des paiements complets ou partiels et planifier des plans de paiement, et ce, sans devoir parler à un agent des recouvrements. Si vous préférez parler à un agent, vous pouvez demander un rappel.

Projet bêta du robot conversationnel d'intelligence artificielle (IA) générative - Le robot conversationnel est disponible en tout temps sur Canada.ca pour vous aider à trouver rapidement des renseignements sur les programmes et services de l'ARC. Il peut maintenant répondre à un éventail plus large de questions, y compris des questions plus complexes pour les propriétaires d'entreprise, comme l'admissibilité aux crédits d'impôt, et fournir des renseignements sur l'observation.

Améliorer les pages Web de l'ARC - Nous travaillons avec des Canadiennes et Canadiens pour comprendre comment ils utilisent nos pages Web. Nous les améliorons ensuite pour qu'il soit plus facile et rapide de trouver en ligne les renseignements dont vous avez besoin pour se servir soi-même, que ce soit au sujet des prestations, des crédits, de l'inscription à un compte de l'ARC ou des délais de traitement.

Nouveautés dans la déclaration de revenus et de prestations

Changement de taux d'imposition - taux d'imposition individuel le plus bas - À partir du 1er juillet 2025, le taux d'imposition marginal le plus bas sur le revenu des particuliers sera réduit de 15 % à 14 %. Puisque ce changement entrera en vigueur en milieu d'année, le taux d'imposition marginal le plus bas sur le revenu des particuliers pour l'année complète 2025 sera de 14,5 %. Le taux applicable à la plupart des crédits d'impôt non remboursables restera le même que celui du taux d'imposition marginal le plus bas sur le revenu des particuliers pour l'année.

Crédit d'impôt compensatoire - Un nouveau crédit d'impôt non remboursable a été introduit pour maintenir un taux de 15 % pour certains crédits non remboursables demandés sur les montants qui dépassent le seuil de la première tranche d'imposition sur le revenu de 57 375 $ pour 2025.

Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs - La redevance sur les combustibles a pris fin le 1er avril 2025. Par conséquent, le crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs pour l'année de la redevance sur les combustibles 2024-2025 sera le dernier crédit offert aux entreprises agricoles admissibles.

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées - La liste des dépenses admissibles pour la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées a été élargie.

Pour obtenir une liste complète des nouveautés pour cette période des impôts, consultez la page Quoi de neuf pour 2025.

Nouveautés dans nos services Déclarer simplement

Si vous avez un faible revenu et une situation fiscale simple, vous pourriez profiter des services Déclarer simplement (par téléphone ou par voie numérique) pour produire vos déclarations. Les services seront offerts dès le 9 mars 2026. Pour savoir si vous avez reçu une invitation à utiliser ces services, vérifiez votre compte ou votre courrier de l'ARC au début du mois de mars.

Remarque : Vous pouvez recevoir votre invitation à utiliser Déclarer simplement dans votre compte de l'ARC, même si vous avez reçu une invitation papier l'an dernier.

Vous n'avez pas reçu d'invitation ou vous ne la trouvez pas? Vous pourriez quand même avoir accès à Déclarer simplement par voie numérique si vous avez un faible revenu et une situation fiscale simple.

Si vous devez communiquer avec l'ARC pendant la période des impôts

Une fois la période des impôts arrivée, nous prévoyons que nos volumes d'appels augmenteront considérablement. L'an dernier, l'ARC a reçu plus de 32 millions d'appels, et jusqu'à près de 300 000 appels par jour pendant la période des impôts. Utiliser ces outils en ligne peut vous aider à obtenir rapidement les réponses dont vous avez besoin, même pendant nos périodes les plus occupées :

Votre compte de l'ARC vous donne accès à des portails sécurisés et personnalisés, y compris Mon dossier, où vous pouvez : consulter ou mettre à jour vos renseignements personnels; vérifier l'état de votre remboursement ou de votre déclaration; accéder à votre avis de cotisation ou à votre relevé de preuve de revenu; effectuer des paiements ou vérifier des soldes.

Le projet bêta du robot conversationnel d'IA générative est disponible en tout temps pour vous aider avec : l'impôt sur le revenu des particuliers; l'accès à votre compte de l'ARC; les organismes de bienfaisance.

La page Évitez l'attente : obtenez l'aide de l'ARC plus rapidement vous renseigne sur ce à quoi vous attendre lorsque vous communiquez avec l'ARC, ainsi que sur les meilleures façons de trouver les réponses dont vous avez besoin sans appeler.

Consultez la page Web Contactez l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour connaître les temps d'attente actuels et obtenir de l'aide sur des sujets courants.

Obtenez plus de renseignements sur la production de déclarations de revenus

Commencez par consulter la page Comprendre vos impôts pour comprendre ce que sont les impôts, pourquoi ils sont perçus et comment fonctionne le régime fiscal du Canada. Ensuite, allez à Préparez-vous à produire une déclaration de revenus pour obtenir des conseils étape par étape sur la préparation de votre déclaration de revenus de 2025. Ne manquez pas d'autres conseils fiscaux et les dernières mises à jour de l'ARC :

Maintenant que vous êtes à jour sur les nouveautés, prenez un moment pour réfléchir à votre propre situation fiscale et à ce qui fonctionne le mieux pour vous. Que vous choisissiez de faire vos impôts vous-même, de vous rendre à un comptoir d'impôts gratuit ou de faire appel à un comptable, nous savons que vous voulez que ce soit fait rapidement et correctement dès le départ. Produire vos déclarations de revenus en ligne et utiliser les services numériques de l'ARC vous aidera à épargner du temps et des efforts, alors gardez cela en tête à l'approche de la période des impôts.

SOURCE Agence du revenu du Canada