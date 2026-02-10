OTTAWA, ON, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Le monde est en pleine rupture, et l'ordre international fondé sur des règles que nous connaissions auparavant est en train de disparaître. Pour faire face à ces changements, le Canada a adopté une approche pragmatique et fondée sur des principes qui consiste à renforcer nos capacités de défense à l'intérieur du pays et à diversifier nos partenariats économiques et de sécurité à l'étranger.

Pour renforcer et élargir les partenariats de défense du Canada, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Munich, en Allemagne, du 11 au 15 février 2026, pour participer à la Conférence de Munich sur la sécurité.

Le premier ministre Carney rencontrera ses homologues internationaux afin de renforcer la sécurité collective, la préparation transatlantique en matière de défense et la sécurité énergétique, en plus de faire progresser la coopération en ce qui touche l'intelligence artificielle, les chaînes d'approvisionnement essentielles et le soutien à l'Ukraine. Il fera part des progrès réalisés dans le cadre de la mission du Canada visant à améliorer rapidement notre état de préparation en matière de défense, notamment en renforçant les capacités souveraines pour défendre l'Arctique et les flancs nord et ouest de l'OTAN.

À Munich, le premier ministre s'entretiendra avec des chefs d'entreprise afin de promouvoir le Canada comme une destination de choix pour les capitaux et les investissements mondiaux, notamment dans les domaines des minéraux critiques, de l'énergie et des technologies de pointe. Il renforcera les partenariats qui créent des possibilités pour les travailleurs, les familles et les entreprises du Canada.

En cette nouvelle ère, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous avons réinvesti pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes, lancé la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense et assuré la participation du Canada à l'instrument SAFE de l'Union européenne, ce qui nous permet d'accroître la sécurité et la prospérité des Canadiennes et des Canadiens.

Citation

« La nostalgie n'est pas une stratégie. Nous devons voir le monde tel qu'il est, et non attendre qu'il devienne comme nous le souhaitons. À cette fin, le Canada se concentre sur le renforcement de ses capacités de défense afin d'améliorer sa sécurité, d'accroître sa prospérité et de consolider sa souveraineté. Nous dirigerons en conjuguant principes et pragmatisme, de manière ouverte et confiante, pour renforcer notre position chez nous et diriger de concert avec nos Alliés. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

La Conférence de Munich sur la sécurité est un forum international de premier plan consacré à la politique de sécurité mondiale et à la défense. Cette année, la 62 e édition de la Conférence devrait accueillir plus de 60 chefs d'État et de gouvernement.

édition de la Conférence devrait accueillir plus de 60 chefs d'État et de gouvernement. En décembre 2025, le Canada et l'Union européenne (UE) ont conclu des négociations entourant la participation du Canada à l'instrument SAFE. SAFE est un pilier essentiel du plan Préparation à l'horizon 2030 (en anglais seulement) de l'UE, et la participation du Canada permettra d'améliorer l'état de préparation en matière de défense des deux côtés de l'Atlantique.

Lors du Sommet de l'OTAN de 2025 à La Haye, le Canada et ses Alliés de l'OTAN ont convenu d'un nouvel engagement en matière d'investissements dans la défense, consistant à investir 5 % du PIB annuel d'ici 2035 pour assurer notre sécurité individuelle et collective. Dans le cadre de cet engagement, le Canada investira 3,5 % de son PIB dans ses capacités militaires fondamentales et 1,5 % de son PIB dans les dépenses essentielles liées à la défense et à la sécurité.

En juin 2025, lors du 20 e Sommet Canada-UE, le Canada et l'UE ont conclu le Partenariat de sécurité et de défense entre l'Union européenne et le Canada. Ce dernier est un partenariat non juridiquement contraignant qui reconduit et regroupe nos activités de sécurité et de défense avec celles des États membres de l'UE dans un seul et même cadre politique.

Sommet Canada-UE, le Canada et l'UE ont conclu le Partenariat de sécurité et de défense entre l'Union européenne et le Canada. Ce dernier est un partenariat non juridiquement contraignant qui reconduit et regroupe nos activités de sécurité et de défense avec celles des États membres de l'UE dans un seul et même cadre politique. En 2026, le Canada et l'Allemagne marquent 75 ans de relations diplomatiques.

