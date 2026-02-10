OTTAWA, ON, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Le 5 février, le Canada a annoncé sa nouvelle stratégie automobile : un bouquet de mesures destinées à protéger et à consolider cette industrie tout en bâtissant un secteur axé sur la construction de la prochaine génération de véhicules et capable de soutenir la concurrence internationale.

Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement du Canada rend l'électromobilité plus attrayante pour les Canadiens en instaurant un nouveau programme de cinq ans pour des véhicules électriques (VE) abordables et en améliorant les infrastructures de recharge par des investissements totalisant 1,5 milliard de dollars de l'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la Banque de l'infrastructure du Canada, ce qui facilite l'achat et la conduite de VE.

Le Canada a déjà atteint un jalon important : l'installation de plus de 30 000 bornes de recharge pour VE à l'échelle du pays grâce au Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada. La stratégie automobile s'appuie sur les progrès réalisés jusqu'à maintenant en annonçant l'élaboration d'une stratégie nationale pour les infrastructures de recharge afin de promouvoir l'adoption des VE tout en attirant des investissements du secteur privé et en créant de nouveaux emplois bien rémunérés dans la chaîne d'approvisionnement des VE.

Dans la foulée du lancement de la nouvelle stratégie automobile la semaine dernière, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, et la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Julie Dabrusin, ont annoncé aujourd'hui plus de 97 millions de dollars pour 155 projets de transport propre au Canada. Les fonds sont répartis comme suit :

84,4 millions de dollars du PIVEZ pour 122 projets visant l'installation de plus de 8 000 bornes de recharge de VE au Canada;

5,7 millions de dollars du Programme de transport écoénergétique de marchandises pour trois projets devant aider les transporteurs canadiens à réduire leurs frais de carburant et leurs émissions grâce à la remotorisation des véhicules, à l'achat de véhicules à carburant de remplacement à faible émission de carbone et à l'adoption de pratiques exemplaires qui améliorent le rendement énergétique.

7,2 millions de dollars pour 30 projets d'éducation et de sensibilisation - dont 11 sont menés par des Autochtones - visant à renforcer les connaissances du public et de l'industrie afin qu'ils soient plus familiers et à l'aise avec les véhicules électriques, la recharge et les carburants propres.

Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront l'avenir des transports et de l'industrie automobile au Canada pour les prochaines décennies. La nouvelle stratégie automobile protégera le secteur et incitera les constructeurs automobiles à produire ici pour que les travailleurs et les entreprises du Canada puissent s'adapter, renforcer leur compétitivité et réussir dans ce nouveau contexte mondial. Les investissements annoncés aujourd'hui viennent soutenir cette stratégie en permettant aux familles canadiennes d'un océan à l'autre d'opter pour un moyen de transport propre et abordable.

Citations

« Nous savons que l'angoisse de la panne peut freiner l'adoption des véhicules électriques. C'est pourquoi le Canada investit dans nos infrastructures - et, avec l'installation de nouvelles bornes chaque mois, les résultats se font déjà sentir. La nouvelle stratégie automobile du Canada, y compris notre stratégie nationale pour les infrastructures de recharge, poursuivra sur cette lancée grâce à l'attraction d'investissements privés et à d'importants investissements fédéraux dans la recharge des véhicules électriques. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La nouvelle stratégie automobile du Canada vise à protéger les emplois canadiens, à renforcer l'économie et à positionner le Canada comme un chef de file mondial dans les industries de demain. Parallèlement, le Programme pour l'abordabilité des véhicules électriques, d'une durée de cinq ans, contribuera à garantir que les Canadiennes et les Canadiens ont accès à des véhicules plus abordables. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports

« Nous investissons dans de nouvelles infrastructures de recharge pour véhicules électriques afin que les Canadiens puissent se rendre à destination plus facilement, de façon plus écologique et à moindre coût. Nous installons des milliers de bornes de recharge et créons des emplois qualifiés dans le secteur de la construction partout au pays. En passant à l'électrique, on réduit les émissions de gaz à effet de serre, et grâce au Programme pour l'abordabilité des véhicules électriques, il est possible d'économiser jusqu'à 5 000 $, ce qui rend les véhicules électriques plus accessibles aux conducteurs canadiens. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« La Banque de l'infrastructure du Canada bonifie de 1 milliard de dollars son enveloppe de l'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène. Ajouté aux plus de 500 millions de dollars déjà affectés à FLO, Parkland et JOLT - en vue d'installer jusqu'à 5 400 nouvelles bornes de recharge rapide sur des lieux publics -, ce financement vise à accroître le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques par le secteur privé dans les villes canadiennes. »

Ehren Cory

PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

Quelques faits

La nouvelle stratégie nationale pour les infrastructures de recharge visera à attirer des investissements privés dans le déploiement des infrastructures pour VE, à lever les obstacles, à rendre les bâtiments compatibles avec les VE, à informer les Canadiens, à donner la formation pour l'acquisition des compétences nécessaires et à faciliter l'intégration au réseau électrique.





Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars dans le déploiement de stations de recharge de VE et de stations de ravitaillement en hydrogène dans tout le pays. Grâce à ce financement :



Plus de 30 000 bornes de recharge de VE ont été installées et financées en partie par le PIVEZ. 1 088 bornes de recharge de VE ont été installées et financées dans le cadre de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement. Jusqu'à 5 400 nouvelles stations de recharge de VE sont prévues grâce à l'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène.





Le Programme de transport écoénergétique de marchandises de Ressources naturelles Canada soutient des projets de modernisation des parcs de véhicules moyens et lourds qui aident le secteur du transport à réduire sa consommation de carburant et ses émissions.

