CALGARY, AB, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, prononcera un discours liminaire et participera à une causerie avec le chef du bureau de l'Ouest du quotidien Financial Post, Reid Southwick. La causerie est organisée par le Financial Post et l'agence Calgary Economic Development.

Date : Le vendredi 13 février 2026

Heure : 10 h 30 (HR)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected] d'ici le jeudi 12 février, à 10 h (HR). Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]