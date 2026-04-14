OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.

Le premier ministre et le taoiseach ont souligné la relation profonde et croissante entre le Canada et l'Irlande. Dans la foulée de la visite fructueuse du taoiseach à Ottawa en septembre dernier, ils ont discuté des possibilités de resserrer les liens dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que d'accroître les échanges commerciaux et les investissements dans des secteurs clés, notamment ceux de l'énergie et des infrastructures.

À l'approche de la présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne (UE), qui débutera en juillet 2026, les dirigeants ont reconnu l'importance stratégique du partenariat entre le Canada et l'UE et ont discuté des efforts en cours visant à continuer à approfondir cette relation.

Le premier ministre et le taoiseach ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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