OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président du Chili, José Antonio Kast.

Le premier ministre Carney a félicité le président Kast pour son investiture le mois dernier. Les dirigeants ont évoqué le renforcement des partenariats dans des secteurs clés, notamment l'aérospatiale, les minéraux critiques, la recherche dans l'Antarctique et les technologies de défense de pointe, ainsi que les efforts conjoints visant à faire progresser le Cadre de partenariat stratégique Canada-Chili.

Avec plus de 27 milliards de dollars d'investissements, le Canada reste le premier investisseur étranger au Chili. Le premier ministre Carney et le président Kast ont attribué cette situation au succès continu des relations commerciales solides et en pleine expansion qu'entretiennent les deux pays dans le cadre de l'Accord de libre-échange Canada-Chili et de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un commerce fondé sur des règles et ont souligné les cadres réglementaires stables et équitables que leurs deux économies offrent à leurs partenaires.

Le premier ministre Carney et le président Kast ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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