VARSOVIE, Pologne, le 25 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Carney a rencontré le président de la Pologne, Karol Nawrocki, à Varsovie, en Pologne.

Le premier ministre et le président ont mentionné que le Canada et la Pologne entretiennent de solides relations, qui sont étayées par la présence de près d'un million de Canadiens d'origine polonaise.

Le premier ministre Carney et le président Nawrocki ont discuté des efforts bilatéraux visant à approfondir leurs relations en matière de commerce, de défense et de sécurité par le biais du partenariat stratégique renforcé entre le Canada et la Pologne qui a été annoncé plus tôt dans la journée, à Varsovie. Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la sécurité régionale et ont salué leur coopération continue en matière de défense, notamment dans le cadre de l'OTAN.

Les dirigeants ont réaffirmé leur soutien continu à l'Ukraine face à l'invasion de la Russie et salué l'ouverture des États-Unis à fournir des garanties de sécurité qui pourraient favoriser la paix et la sécurité à long terme pour l'Ukraine et l'Europe.

Ils ont convenu de rester en contact.

