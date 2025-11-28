REGINA, SK, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Des services de garde abordables sont essentiels à l'économie canadienne. Chaque enfant mérite de connaître le meilleur départ possible dans la vie, et chaque parent mérite la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir qu'on s'occupe bien de son enfant, dans un environnement sûr et inclusif.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada et de la Saskatchewan poursuivent leur collaboration pour assurer la mise en œuvre réussie du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, afin que les familles de partout au pays continuent d'avoir accès à des services de garde réglementés, de grande qualité et à prix abordable.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu et le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, l'honorable Everett Hindley, ont annoncé que les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une prolongation de cinq ans, à compter de 2026-2027, de l'accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants ainsi que de l'Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, et ce, jusqu'au 31 mars 2031.

Grâce à ces accords prolongés, le gouvernement du Canada versera plus de 1,6 milliard de dollars sur cinq ans à la Saskatchewan afin de faciliter l'accès à des programmes et services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, abordables, souples et inclusifs partout dans la province. L'entente prévoit aussi une augmentation annuelle de 3 % du financement afin d'en assurer la pérennité. De plus, les parents dont l'enfant atteint six ans et fréquente un service de garde continueront de bénéficier du tarif de 10 $ par jour jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Cet accord marque une étape importante dans la collaboration entre les gouvernements provincial et fédéral pour garantir l'accès à des services de garde en Saskatchewan. Mettre en place et maintenir un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada est au cœur des efforts visant à rendre la vie plus abordable pour les familles et à offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie, tout en soutenant une main-d'œuvre forte et en stimulant la croissance économique.

Citations

« Des services de garde abordables sont un moteur de croissance pour la Saskatchewan. Quand les parents ont accès à des services fiables et de qualité, ils peuvent travailler, acquérir une formation ou lancer leur entreprise. Cela augmente les revenus des familles et renforce la compétitivité de toute la province. En Saskatchewan, la baisse des frais permet aux familles d'économiser des milliers de dollars et permet à beaucoup de parents de rester sur le marché du travail. Nous continuons de collaborer avec nos partenaires pour accroître le nombre de places en services de garde afin que tous les enfants puissent apprendre et que chaque famille puisse planifier un avenir prospère. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Qu'ils vivent dans une petite collectivité nordique ou une grande ville, les parents me disent à peu près tous la même chose : les services de garde à 10 $ par jour aident véritablement les familles sur le plan financier. Le renouvellement de cet accord sur les services de garde, qui représente un investissement fédéral de 1,6 milliard de dollars, permettra aux familles d'économiser des milliers de dollars, aidera les garderies à planifier l'avenir et soutiendra les éducatrices et éducateurs de la petite enfance qui rendent le tout possible, pour que nous puissions veiller à ce que tous les enfants de la Saskatchewan obtiennent les services de garde sûrs et de haute qualité qu'ils méritent. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Bélanger

« Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement commun à bâtir une Saskatchewan forte, où les familles ont accès à des services de garde de qualité, accessibles et abordables. Nous continuerons de miser sur les progrès réalisés et d'aller de l'avant avec détermination, afin d'offrir un soutien concret aux enfants et aux familles de la province au cours des cinq prochaines années. »

- Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, l'honorable Everett Hindley

« L'équipe du YMCA de Regina est heureuse de prendre part à l'annonce d'aujourd'hui. Cette prolongation garantit aux familles de la Saskatchewan un accès continu à des services de garde de qualité, accessibles, inclusifs et abordables. Le YMCA et les fournisseurs de services de garde agréés de la province saluent cette annonce et se réjouissent de poursuivre la collaboration à mesure que les détails de la prolongation seront annoncés. »

- Le chef de la direction du YMCA de Regina, Steve Compton

Faits en bref

L'accord annoncé aujourd'hui s'appuie sur le financement d'environ 1,1 milliard de dollars déjà prévu en faveur de la Saskatchewan dans le cadre des ententes sur la garde d'enfants qui existent depuis 2021.

Les accords prolongés prévoient également le maintien du financement pour prolonger d'un an, jusqu'en 2026-2027, l'accord sur le financement des infrastructures liées à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants. Ce financement continuera de soutenir des projets d'infrastructure dans les communautés ayant un accès limité aux services afin de favoriser l'inclusion dans le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Le 1 er avril 2023, la Saskatchewan a atteint l'objectif d'offrir des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à un coût moyen de 10 $ dans des établissements réglementés dans le cadre du système à l'échelle du Canada.

avril 2023, la Saskatchewan a atteint l'objectif d'offrir des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à un coût moyen de 10 $ dans des établissements réglementés dans le cadre du système à l'échelle du Canada. Les accords d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada conclus avec les provinces et les territoires portent déjà leurs fruits partout au pays : Les familles d'environ 900 000 enfants partout au Canada peuvent fréquenter une garderie abordable et de qualité. Huit provinces et territoires, y compris la Saskatchewan, offrent des services réglementés pour 10 $ par jour ou moins en moyenne, et les autres ont réduit leurs frais de moitié ou plus pour soutenir les objectifs d'abordabilité du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Quelle que soit l'option de garde choisie par les parents, l'Allocation canadienne pour enfants offre un soutien direct et non imposable à environ 3,5 millions de familles, ce qui inclut plus de 6 millions d'enfants chaque année. Les familles peuvent utiliser cette allocation comme elles le souhaitent. Pour beaucoup, elle permet de réduire considérablement le coût des services de garde, et dans certains cas, le couvre complètement grâce aux investissements fédéraux, provinciaux et territoriaux visant à réduire les frais dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

