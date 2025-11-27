OTTAWA, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



13 h 00 Le premier ministre participera à un déjeuner donné par des ambassadeurs de l'Union européenne.





Fermé aux médias



16 h 00 Le premier ministre rencontrera le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, R. J. Simpson.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre

