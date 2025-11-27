Avis aux médias - Le vendredi 28 novembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

27 nov, 2025, 19:06 ET

OTTAWA, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ -

Région de la capitale nationale (Canada)


13 h 00           

Le premier ministre participera à un déjeuner donné par des ambassadeurs de l'Union européenne.



16 h 00           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, R. J. Simpson.



  • Prise d'images pool au début de la rencontre

 

