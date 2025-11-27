CALGARY, AB, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le monde évolue rapidement. Les États-Unis, la première économie au monde, transforment en profondeur toutes leurs relations commerciales, ce qui entraîne des perturbations et des bouleversements majeurs pour les Canadiens et les Canadiennes. Il est temps de transformer notre économie, qui dépend d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, plus autonome et plus résiliente face aux chocs mondiaux. À cette fin, le Canada et l'Alberta partagent les mêmes ambitions : diversifier nos marchés d'exportation, faire du Canada une superpuissance énergétique et bâtir une économie plus forte, plus durable et plus concurrentielle.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney et la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, ont signé un protocole d'accord afin de mener à bien leurs missions communes. Cet accord-cadre permettra d'améliorer la collaboration fédérale-provinciale dans le secteur de l'énergie en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, d'exploiter le plein potentiel des ressources de l'Alberta et de créer des centaines de milliers de nouvelles carrières pour les Canadiens et les Canadiennes.

Le protocole d'accord s'appuie sur des solutions pratiques : une tarification du carbone plus solide et plus efficace, d'importants investissements du secteur privé dans les technologies propres et l'exploitation responsable de l'énergie pour les travailleurs et les communautés qui en dépendent.

Dans le cadre de ce partenariat, le Canada et l'Alberta entendent collaborer à la réalisation de plusieurs projets visant à bâtir l'économie canadienne et à répondre à la demande croissante en énergie des consommateurs et des industries. Ces projets vont permettre de faire avancer la construction de Pathways Plus (Nouvelles voies), le plus important projet de captage, d'utilisation et de stockage du carbone au monde. Ce projet permettra de renforcer le secteur énergétique canadien, de réduire les émissions et de générer des retombées économiques considérables, notamment en injectant plus de 16 milliards de dollars dans le PIB et en soutenant plus de 40 000 emplois par année.

Après réception d'une proposition du gouvernement de l'Alberta, le gouvernement du Canada mettra en place un processus d'approbation clair et efficace pour la construction d'un nouvel oléoduc dans le cadre de la Loi visant à bâtir le Canada. Le secteur privé s'occupera du financement et de la construction, et les peuples autochtones auront une prise de participation et des retombées. L'oléoduc permettrait d'acheminer au moins un million de barils à faibles émissions par jour vers des marchés asiatiques, qui seraient prioritaires. En tant que condition préalable à ces projets, Nouvelles voies ferait en sorte que l'Alberta exporterait le pétrole parmi les plus propres et générant les plus faibles émissions dans le monde.

En matière d'énergie propre, le protocole d'accord propose aussi plusieurs projets et politiques ambitieuses qui viseraient notamment à favoriser l'abordabilité, à attirer des investissements étrangers et privés et à rendre l'économie plus durable. L'accord prévoit notamment un accord rigoureux sur la tarification du carbone pour la province ainsi qu'un accord visant la réduction des émissions de méthane de 75 % au cours de la prochaine décennie. Il favorisera aussi des initiatives permettant à l'Alberta de mettre en place et d'exploiter des installations de production d'énergie nucléaire concurrentielles, de renforcer son réseau d'électricité afin d'alimenter les centres de données en IA souveraine et de bâtir de vastes interconnexions de transport avec la Colombie-Britannique et la Saskatchewan pour acheminer plus facilement l'électricité à faible coût et à faibles émissions de carbone entre les trois provinces.

Ce protocole d'accord présente ce que le Canada et l'Alberta bâtiront et la façon dont ils le feront. Ces projets ne seront réalisés qu'en consultation, et en partenariat, avec les titulaires de droits autochtones et la Colombie-Britannique. Ils créeront des possibilités sans précédent pour les peuples autochtones en matière de copropriété, de partenariat et d'avantages économiques.

Face à une profonde incertitude mondiale, le Canada et l'Alberta se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler : bâtir une économie plus forte, plus durable et plus compétitive ensemble. Dans le cadre de ce protocole d'accord, les partenaires travailleront dans le respect de leurs compétences respectives afin d'atteindre la carboneutralité, de libérer le plein potentiel des ressources de l'Ouest canadien et de faire du Canada une superpuissance dans les domaines des énergies propres et conventionnelles.

« Dans un contexte marqué par une profonde incertitude et des bouleversements sur le plan du commerce mondial, le Canada et l'Alberta concluent un nouveau partenariat afin de bâtir une économie plus forte, plus durable et plus indépendante. Nous ferons du Canada une superpuissance énergétique, nous réduirons nos émissions et nous diversifierons nos marchés d'exportation. Nous souhaitons réaliser de grandes choses, et nous le faisons plus rapidement en travaillant ensemble. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Dans un monde en pleine mutation, le Canada prend des mesures décisives pour s'imposer comme une superpuissance énergétique mondiale. Ensemble, le Canada et l'Alberta exporteront non seulement de l'énergie essentielle à nos clients, mais soutiendront également nos alliés, créeront des centaines de milliers d'emplois au pays et démontreront que notre secteur énergétique peut jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

