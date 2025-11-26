Avis aux médias - Le jeudi 27 novembre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

26 nov, 2025, 20:11 ET

OTTAWA, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Calgary (Alberta)

9 h 30             

Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

9 h 50             

Le premier ministre participera à la cérémonie de signature d'un accord-cadre visant à renforcer la collaboration dans le domaine de l'énergie et à bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus durable.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

10 h 45           

Le premier ministre rencontrera des travailleurs de métiers spécialisés syndiqués.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 15.


12 h 15           

Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une conversation avec des membres de la Chambre de commerce de Calgary.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 30.

