Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
26 nov, 2025, 20:11 ET
OTTAWA, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Calgary (Alberta)
|
9 h 30
|
Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
9 h 50
|
Le premier ministre participera à la cérémonie de signature d'un accord-cadre visant à renforcer la collaboration dans le domaine de l'énergie et à bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus durable.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
10 h 45
|
Le premier ministre rencontrera des travailleurs de métiers spécialisés syndiqués.
|
Notes à l'intention des médias :
|
|
12 h 15
|
Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une conversation avec des membres de la Chambre de commerce de Calgary.
|
Notes à l'intention des médias :
|
