TORONTO, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de la Financière Sun Life inc. (« la Compagnie ») (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a déclaré aujourd'hui un dividende de 0,92 $ par action ordinaire de la Compagnie, payable le 31 décembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 26 novembre 2025. Cela représente une augmentation de 4 cents par rapport au montant payé au trimestre précédent.

Le conseil d'administration a également déclaré les dividendes suivants sur les actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A de la Compagnie. Ces dividendes sont payables le 31 décembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 26 novembre 2025 :

Série 3 0,278125 $ par action Série 4 0,278125 $ par action Série 5 0,281250 $ par action Série 8R 0,264375 $ par action Série 9QR 0,256529 $ par action Série 10R 0,185438 $ par action Série 11QR 0,304419 $ par action

Les actions ordinaires de la Compagnie acquises aux termes du Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de la Compagnie (le « régime ») seront achetées par l'agent du régime sur le marché libre par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et d'autres bourses et plateformes de négociation canadiennes.

La Financière Sun Life inc. a désigné les dividendes indiqués ci-dessus comme étant des dividendes admissibles au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2025, l'actif total de la Sun Life s'élevait à 1,62 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

