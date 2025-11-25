TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Tim Deacon, vice-président général et premier directeur financier, participera à une causerie dans le cadre de la Conférence Desjardins à Toronto. Cette causerie sera animée par Doug Young, directeur général et analyste principal (actions) à Desjardins Marchés des capitaux.

Date : Mardi le 25 novembre 2025

Heure : 9 h 30 HE

Pour la webdiffusion en direct, visitez la page des relations avec les investisseurs du site de la Sun Life.

