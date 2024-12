QUÉBEC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le classement de l'église Saint-George, un immeuble patrimonial situé au cœur du centre-ville de Montréal. Ce lieu de culte anglican, érigé dans la seconde moitié du XIXe siècle, est classé pour ses valeurs historique, architecturale, artistique et paysagère.

Construite entre 1869 et 1870 selon les plans de l'architecte William Tutin Thomas, l'église Saint-George constitue l'exemple québécois le plus abouti du courant néogothique de l'apogée de l'ère victorienne. Ce lieu de culte est aussi un témoin important de l'histoire de l'établissement de la population anglophone de Montréal. Il conserve à ce titre plusieurs éléments liés à la mémoire de cette communauté, notamment des plaques commémoratives et des vitraux représentant des thèmes liés au Royaume-Uni, à l'Eucharistie, à la Passion du Christ et à saint George.

Située légèrement en retrait de la voie publique, l'église Saint-George conserve encore aujourd'hui des éléments caractéristiques des ensembles religieux des traditions autres que catholiques, comme sa clôture basse, ses trois escaliers en pierre et ses espaces végétalisés. Ces éléments, autrefois répandus, ont souvent été effacés par l'urbanisation. Ce classement permettra de garantir la préservation de ces caractéristiques uniques pour les générations futures.

Citations

« Le classement de l'église Saint-George permet de protéger un joyau de l'architecture néogothique au Québec. Avec son décor constitué d'éléments en bois et en pierre, ainsi que ses vitraux, ce bâtiment est un témoin éloquent de la place de la communauté anglicane à Montréal et au Québec. Je salue l'engagement des citoyennes et des citoyens ainsi que des gestionnaires du lieu, qui ont su prendre soin de ce témoin exceptionnel. C'est à travers de tels engagements que nous sommes en mesure de préserver des éléments précieux de notre histoire collective. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'église Saint-George est un joyau patrimonial situé en plein cœur de notre centre-ville. Ce lieu d'exception est aussi un repère identitaire qui rappelle toute la richesse et la diversité culturelle qui façonnent notre métropole. »



Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis 1860, cette église se dresse comme un centre de foi et de méditation, non seulement pour ses paroissiennes et ses paroissiens, mais aussi pour d'innombrables autres visiteurs du Québec et d'ailleurs, jusqu'aux confins du globe. Cela est dû en grande partie à son architecture et à ses vitraux exquis et évocateurs, inégalés à Montréal, qui préservent l'apogée des aspirations et de l'esthétique néogothiques. Au cœur même de cette ville, l'église Saint-George continue d'inspirer tous ceux et celles qui franchissent ses portails. »

Révérende Heather Liddell, titulaire de l'église Saint-George

Fait saillant

Le ministère de la Culture et des Communications a publié en 2023 une série de cahiers sur la méthode d'évaluation de l'intérêt des éléments du patrimoine culturel. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]