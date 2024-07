Classement d'édifices patrimoniaux dans la région de Montréal - Les édifices de la Darling Brothers sont classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

MONTRÉAL, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le classement des édifices de la Darling Brothers, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, en raison de leurs valeurs historique et architecturale.

Fondée en 1888 par Arthur Jarvie et Francis Darling, la compagnie Darling Brothers conçoit et produit des composantes mécaniques, notamment de l'équipement de chauffage et hydraulique. À partir de 1889, l'entreprise fait progressivement construire ses édifices au cœur du quartier Sainte-Anne à Montréal, alors en pleine effervescence. Durant ses quelque 100 ans d'existence, la Darling Brothers développe un important réseau de distribution à l'échelle du Canada et devient une véritable référence dans son champ d'activités.

Aujourd'hui, les édifices de la Darling Brothers sont des témoins significatifs de l'industrie métallurgique et évoquent l'un des fleurons de l'entrepreneuriat au Québec. Ils conservent à ce titre plusieurs éléments permettant de comprendre leur fonction industrielle et les activités qui s'y déroulaient, dont la fameuse inscription « Darling Brothers Foundry », peinte sur l'une des façades.

Mentionnons que les édifices de la Darling Brothers appartiennent aujourd'hui à l'organisme Quartier éphémère, centre d'arts visuels. Les lieux abritent désormais des ateliers d'artistes et des espaces de diffusion artistique, des bureaux pour l'organisme et un restaurant.

Citations

« Les édifices de la Darling Brothers présentent assurément un intérêt patrimonial pour nous toutes et tous. Son histoire nous rappelle l'importance qu'ont eue les activités industrielles s'y étant déroulées et ayant contribué à forger le Québec que nous connaissons aujourd'hui. Je suis heureux que ces édifices accueillent aujourd'hui des créatrices et créateurs ainsi que des amatrices et amateurs d'art qui contribuent, à leurs façons, à la vitalité de notre culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La fonderie Darling Brothers a représenté un pilier important de l'industrie métallurgique québécoise. Situés dans le quartier Sainte-Anne, ses édifices ont contribué à la vitalité de la métropole et à la croissance de ce secteur d'activité au Québec. Je me réjouis de cette annonce permettant de souligner que la compagnie Darling Brothers a été un modèle entrepreneurial montréalais inspirant. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fait saillant

Le ministre de la Culture et des Communications a publié en 2023 une série de cahiers sur la méthode d'évaluation de l'intérêt des éléments du patrimoine culturel. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

Lien connexe

Fiche des édifices de la Darling Brothers

Source : Delphine Mantha, Conseillère en communication, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais