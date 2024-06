Les cinq organisations obtiennent des aides financières totalisant près de 1 750 000 $ de DEC.

La réconciliation avec les peuples autochtones est une priorité pour le gouvernement du Canada. Les entrepreneur.e.s autochtones jouent un rôle crucial dans le développement économique au Canada. Dans la foulée du Mois national de l'histoire autochtone, le gouvernement du Canada tient à souligner le leadership et le savoir‑faire d'entrepreneur.e.s autochtones, indispensables pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, profite aujourd'hui de cette occasion pour annoncer des contributions financières totalisant près de 1 750 000 $ à cinq organisations du Nunavik reconnues dans leurs communautés respectives pour le potentiel de leur apport à l'économie régionale.

Les organisations bénéficiaires sont : Société Makivvik, Corporation foncière de Qiniqtiq de Kangiqsualujjuaq, Centre de développement des entreprises inuites Nursuti, Fédération des Coopératives du Nouveau‑Québec et Forages Avataa‑Rouillier inc. Le complément d'information sur ces projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La vigueur économique du Québec repose sur des industries fortes dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les entrepreneur.e.s inuit contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus inclusive.

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir le développement économique des communautés autochtones et à faire progresser la réconciliation. C'est pourquoi, dans le cadre du Mois national de l'histoire autochtone, nous sommes fiers de souligner le travail des entrepreneur.e.s inuit du Nunavik. Ceux-ci contribuent non seulement à créer de bons emplois dans la région, mais aussi à quotidiennement faire rayonner leur communauté et à enrichir la société québécoise. »

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC et du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Le premier vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir, alors que le deuxième s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

En 2009, la Chambre des communes a désigné le mois de juin comme étant le Mois national de l'histoire autochtone. C'est une occasion d'en apprendre davantage sur les cultures, les traditions et les expériences uniques des Premières Nations, des Inuit et des Métis. C'est aussi l'occasion de rendre hommage aux histoires, aux réussites et à la résilience des peuples autochtones, qui vivent sur cette terre depuis des temps immémoriaux et dont la présence continue d'influer sur l'évolution du Canada .

. Le budget fédéral de 2024 propose la section Un avenir équitable pour les Autochtones dont le but est d'aider les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis à disposer des moyens dont elles ont besoin pour croître et réussir selon leurs propres conditions et ainsi continuer à réaliser d'importants progrès vers la réconciliation.

Tout au long du mois de juin, des personnes, des communautés et des organisations mettront en valeur des personnages historiques, des leaders et des cultures des Premières Nations, des Inuit et des Métis sur les médias sociaux avec le mot-clic #MNHA2024.

