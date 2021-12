Les problèmes de santé mentale sont de plus en plus fréquents sur les lieux de travail et à l'extérieur, ce qui rend indispensable la mise en place d'options novatrices de soutien en santé mentale. Selon Statistique Canada , 23 % des Canadiens et Canadiennes ayant des besoins non satisfaits en matière de santé mentale préfèrent gérer eux-mêmes (elles-mêmes) leur santé mentale.

« Les 20 derniers mois ont été difficiles pour bien des Canadiens et Canadiennes, surtout en ce qui concerne leur santé mentale, et beaucoup de personnes sont encore aux prises avec des problématiques, a déclaré Brad Fedorchuk, vice-président directeur, clientèle collective, Canada Vie. Grâce à la TCCi de Dialogue, les participant(e)s au régime peuvent obtenir un soutien autonome en matière de santé mentale pour la dépression et l'anxiété légères à modérées. En adoptant une approche proactive de leur bien-être, ces personnes seront en meilleure posture pour atteindre leur plein potentiel. »

La TCCi fait appel aux mêmes principes et aux mêmes techniques que les programmes de thérapie cognitivo-comportementale en personne, mais elle est offerte dans un format numérique structuré, composé de matériel éducatif et de boîtes à outils interactives.

« Ce partenariat avec Canada Vie permettra aux Canadiens et aux Canadiennes d'accéder à du soutien en santé mentale lorsque le besoin se fait sentir, a déclaré Jean-Nicolas Guillemette, chef de l'exploitation de Dialogue. Cette offre supplémentaire renforce la relation solide entre Canada Vie et Dialogue. Les problèmes de santé mentale sont de plus en plus courants dans toutes les organisations et les industries. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous poursuivons notre travail pour apporter des solutions innovantes en matière de santé et de bien-être à des millions de Canadiens et de Canadiennes. »

Au début de l'année, Dialogue a réalisé l'acquisition d' ehub Health , un fournisseur de services de santé mentale et un leader en matière de TCCi.

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employé(e)s, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures sur 24, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens et des Canadiennes. Depuis plus de 170 ans, les individus, les familles et les propriétaires d'entreprises de partout au pays savent qu'ils et elles peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux(-euses) de servir plus de 12 millions de client(e)s d'un océan à l'autre.

