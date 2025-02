Des leaders noirs se rassembleront pour célébrer et faire connaître les réalisations de la communauté

WINNIPEG, MB, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Pour la toute première fois, l'organisme Black Talent Initiative (BTI) tiendra sa conférence à l'intention des leaders, entrepreneurs, activistes et professionnels noirs au Manitoba. Inspirante et percutante, IGNITE Winnipeg sera une conférence d'une journée consacrée à amplifier la voix et les réalisations de pionniers noirs issus de différents secteurs.

« IGNITE Winnipeg vise à produire de réelles occasions pour les professionnels noirs d'entrer en contact avec des leaders de l'industrie, d'acquérir des perspectives de carrière exploitables et d'accéder aux ressources nécessaires pour s'épanouir », a déclaré Hildah Juma, directrice générale, BTI. « Cet événement est une étape cruciale en vue d'accroître l'influence de BTI à l'échelle du Canada, en veillant à ce que les talents noirs à Winnipeg disposent du soutien et des réseaux nécessaires pour réaliser ce qui est inimaginable. »

La conférence IGNITE Winnipeg s'inscrit dans la vision de BTI pour favoriser un contexte où les professionnels noirs sont positionnés pour la réussite grâce à des programmes de mentorat, au développement communautaire, à des ressources de perfectionnement professionnel et à la défense de la diversité en milieu de travail. L'événement vise à :

Entamer la conversation pour favoriser des discussions qui déclenchent la réflexion sur la justice raciale

Établir des liens pour accroître la visibilité des talents noirs à Winnipeg ainsi que pour bâtir des réseaux et une communauté

Susciter le changement pour inspirer la prochaine génération de leaders noirs en mettant de l'avant des histoires positives

L'oratrice principale de la conférence IGNITE Winnipeg, la Dre Chika Stacy Oriuwa, est médecin résidente en psychiatrie à l'Université de Toronto. Elle plaide énergiquement en faveur de l'amélioration des disparités en matière de santé des personnes noires et de la lutte contre la discrimination institutionnelle. Le magazine TIME l'a nommée parmi les prochains leaders générationnels de 2021 et la revue Maclean's l'a incluse dans sa liste Power 50 des personnes les plus importantes au Canada. En 2021, la Dre Oriuwa a été honorée dans le cadre de la campagne #ThankYouHeroes de Mattel avec une poupée Barbie unique faite à son image pour souligner son apport en tant que travailleuse de la santé de première ligne.

La Canada Vie est fière de soutenir BTI dans sa mission visant à mettre en valeur et à outiller les talents noirs partout au Canada, et d'être le commanditaire principal d'IGNITE Winnipeg.

« L'organisme Black Talent Initiative mène un travail significatif pour soutenir des milieux de travail diversifiés, équitables et inclusifs », a exposé Paul Mahon, président et chef de la direction, Canada Vie. « Grâce à son événement phare, IGNITE, il laisse plus de place aux voix noires pour qu'elles puissent parler de leur parcours et inspirer les autres. Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre aide afin d'étendre leur présence au Manitoba grâce à IGNITE Winnipeg. »

La conférence IGNITE Winnipeg est gratuite et ouverte à toute personne qui s'y inscrit. L'événement inaugural à Winnipeg aura lieu le mardi 11 février au Musée canadien pour les droits de la personne. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez https://www.blacktalentinitiative.network/ignite-winnipeg (en anglais seulement).

À propos de l'organisme Black Talent Initiative

L'organisme sans but lucratif Black Talent Initiative (BTI) se consacre à la promotion d'environnements où les talents noirs peuvent s'épanouir. Par le développement communautaire, les relations stratégiques et la collaboration, BTI fait la promotion de milieux de travail équitables et antiracistes et soutient l'avancement professionnel des professionnels noirs.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et un membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

