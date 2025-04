Un nouveau rapport de Léger démontre que 81 % des défis en matière de santé mentale des employés sont allégés quand ils ont accès à des avantages sociaux et qu'ils les utilisent

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Dialogue Technologies de la Santé Inc. , le prestataire virtuel de santé et de bien-être par excellence au Canada, a annoncé la publication en partenariat avec Léger de la nouvelle édition de son rapport annuel. Celui-ci indique que la population canadienne ressent un appauvrissement important de sa santé mentale et de son bien-être en raison du poids croissant des pressions causées par les questions financières et d'un manque d'équilibre travail-vie personnelle.

Le nouveau rapport, Le bien-être en milieu de travail en 2025 de Dialogue , souligne que l'effectif canadien éprouve de nombreuses difficultés. Lors de la dernière année, un tiers (30 %) des travailleurs au pays ont observé une détérioration de leur santé mentale. Les personnes répondantes ont ciblé la dégradation de leur santé financière (29 %), des problèmes de sommeil continus (26 %) et un manque d'activité physique (23 %) comme les principaux facteurs contribuant à leurs défis en matière de santé mentale. Ces facteurs contribuent également au développement de l'anxiété et de l'épuisement professionnel; il devient alors plus difficile pour ces personnes de répondre aux demandes de leur emploi.

En matière d'avantages sociaux, le rapport fait état d'un écart important entre les avantages de bien-être offerts aux employés au Canada pour soutenir leur santé mentale, et leur compréhension de ces avantages et des façons d'y accéder. Bien que 80 % des employeurs offrent l'accès à un programme d'aide aux employés (PAE), seulement 16 % des travailleurs comprennent bien les avantages offerts.

Malgré le fait que les facteurs qui pèsent sur le bien-être de l'effectif au pays sont toujours présents, le rapport conclut également que ces personnes recherchent activement des façons de relever ces défis. En effet, il souligne que les employeurs peuvent jouer un rôle positif important en aidant leurs équipes à améliorer leur santé physique et mentale, et que des solutions accessibles peuvent avoir une réelle incidence.

« Nous avons remarqué au fil des ans que les attentes personnelles et professionnelles auxquelles font face les personnes au Canada qui occupent un emploi pèsent de plus en plus sur elles. Prendre soin de sa santé, cela va au-delà de la santé physique. Il faut également veiller à sa santé mentale », dit la docteure Stéphanie Moynihan, directrice médicale associée chez Dialogue. « Quand nous prenons conscience de cette réalité, nous pouvons commencer à trouver des solutions. Les employeurs doivent notamment fournir à leurs équipes les outils appropriés, comme des solutions axées sur le traitement, des ressources autonomes, des outils de suivi des habitudes et des activités de bien-être. »

Les gens se tournent vers des spécialistes externes ou leur réseau de soutien informel, comme leurs amis et leur famille, quand ils vivent des difficultés liées à leur bien-être, mais ils pensent rarement à tirer parti des avantages sociaux offerts par leur employeur. Ainsi, 65 % des employés n'ont jamais utilisé leur PAE pour obtenir du soutien en santé mentale. Malgré cela, plus de 70 % des professionnels en ressources humaines soulignent que ces avantages contribuent à améliorer l'engagement des employés, à réduire l'absentéisme et à renforcer la fidélisation. L'écart entre la disponibilité et l'utilisation réelle est donc considérable.

« Souvent, les travailleurs ignorent que leur PAE offre d'autres services au-delà du soutien en santé mentale. Ainsi, ils n'utilisent pas des ressources pourtant très utiles, comme de la planification financière, de l'aide juridique et de l'accompagnement en bien-être, malgré le fait qu'ils y ont accès », dit Kelsey Lander, vice-présidente adjointe des données sur les consommateurs chez Léger. « Le manque d'options de rendez-vous, de renseignements sur les façons d'accéder à ces ressources et les longs délais d'attente créent des obstacles qui empêchent les gens d'obtenir l'aide dont ils ont besoin au moment opportun. »

La connaissance des ressources contribue de façon importante à la hausse du bien-être des équipes; c'est pourquoi les employeurs doivent les informer de la gamme de soins de haute qualité offerts par les PAE. Parmi les personnes répondantes qui utilisent leur PAE, un très grand nombre d'entre elles soulignent être satisfaites par rapport au soutien pour les questions familiales et relationnelles (89 %), la gestion de la charge de travail et des échéances (86 %), la santé des femmes (84 %), et la santé mentale et l'utilisation de substances (81 %). Comme le nombre d'employés au Canada qui ont besoin de soutien pour leur bien-être croît, les employeurs ont la responsabilité d'éliminer les obstacles qui empêchent leurs équipes d'utiliser ces avantages.

