MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. est fière d'annoncer le lancement de la toute première édition des prix Excellence en santé organisationnelle . Ces prix soulignent les efforts des organisations au Canada qui font preuve d'un engagement exceptionnel envers le développement d'un environnement de travail sain et coopératif pour leurs membres et leurs employés en faisant du bien-être une priorité.

Prix Excellence en santé organisationnelle (Groupe CNW/Dialogue Health Technologies Inc.)

« Notre mission est d'aider les gens à améliorer leur bien-être. En nouant des partenariats avec des organisations qui partagent cette vision, nous pouvons avoir des répercussions positives sur des millions de personnes au Canada. Nous valorisons énormément les organisations qui placent la santé de leurs employés au premier plan, et c'est en célébrant leurs efforts que les prix Excellence en santé organisationnelle prennent toute leur importance. » - Cherif Habib, PDG de Dialogue.

Les prix Excellence en santé organisationnelle reconnaissent les employeurs qui améliorent réellement la vie des travailleurs canadiens, ainsi que celle des membres de leur famille. Ces prix évaluent les programmes d'avantages sociaux qui font la promotion de soins et de ressources accessibles, ainsi que de l'utilisation organisationnelle des services. Ils reconnaissent le travail des organisations de toutes tailles et de différentes industries qui excellent selon des critères clés de la santé organisationnelle, notamment :

Une adhésion forte aux services de Dialogue

Des taux élevés d'inscription et d'utilisation prouvent que les employés utilisent régulièrement leurs avantages sociaux et reçoivent les soins nécessaires.

Des taux élevés d'inscription et d'utilisation prouvent que les employés utilisent régulièrement leurs avantages sociaux et reçoivent les soins nécessaires. Des résultats de bien-être exceptionnels

Selon les critères d'évaluation normalisés de l'Organisation mondiale de la Santé, les organisations obtiennent de hauts niveaux de bien-être en fonction de facteurs clés comme l'humeur, le stress, l'activité physique, le sommeil et la raison d'être.

Selon les critères d'évaluation normalisés de l'Organisation mondiale de la Santé, les organisations obtiennent de hauts niveaux de bien-être en fonction de facteurs clés comme l'humeur, le stress, l'activité physique, le sommeil et la raison d'être. Un soutien exhaustif en matière de bien-être

Les organisations offrent un large éventail de soins grâce aux services de Dialogue, qui comprennent les programmes Soins primaires, Santé mentale+, Bien-être, et le Programme d'aide aux employé(e)s. Ainsi, elles veillent à ce que leur équipe ait accès au soutien approprié au moment approprié.

En 2024, 75 % des spécialistes en ressources humaines ont indiqué que le bien-être des employés est un défi majeur. Comme 71 % des personnes sur le marché du travail au Canada portent plus attention à leur santé, il est essentiel que les employeurs soient prêts à leur offrir les outils nécessaires pour passer à l'action. Ainsi, près de la moitié des travailleurs au pays ont tiré parti de leurs avantages sociaux au travail pour améliorer leur bien-être, en profitant de ressources virtuelles en soins primaires, en santé mentale et en bien-être, en plus des programmes d'aide aux employés, qui les ont aidés à mieux gérer les principaux facteurs de stress, comme l'incertitude financière, un sommeil de mauvaise qualité et le manque d'activité physique.

« Au moment où nous faisons face à d'importants obstacles aux soins au Canada, les initiatives de santé et de bien-être en milieu de travail deviennent plus qu'un simple avantage : elles sont un investissement stratégique. Les organisations qui accordent la priorité au bien-être de leurs équipes constatent non seulement que celles-ci sont plus saines et plus heureuses, mais aussi qu'elles obtiennent un rendement mesurable grâce à l'augmentation de la productivité et de l'engagement. En offrant un soutien accessible par le biais d'une plateforme intégrée de soins virtuels et de bien-être, les employeurs permettent à leurs équipes d'adopter une approche proactive envers leur santé, ce qui réduit les risques à long terme et favorise une culture de la résilience. » -- Dr Marc Robin, directeur médical chez Dialogue

Consultez ici la liste complète des organisations gagnantes.

À propos des prix Excellence en santé organisationnelle de Dialogue

Les prix Excellence en santé organisationnelle de Dialogue rendent hommage aux organisations parmi les clients et les partenaires de Dialogue pour qui le maintien d'un environnement de travail positif et sain est une priorité absolue. Les récipiendaires sont sélectionnés selon différents critères clés : une adhésion forte aux services de Dialogue prouvée par des taux élevés d'inscription et d'utilisation, des Résultats de bien-être exceptionnels mesurés en fonction des critères de l'Organisation mondiale de la Santé et l'offre de soins exhaustifs grâce aux services de Dialogue. Moins de 1 % des organisations offrant Dialogue reçoivent cette distinction, et c'est pourquoi il s'agit d'un réel hommage à l'engagement de ces organisations envers l'amélioration de la santé et du bien-être de la population canadienne. Pour en savoir plus, consultez la page Web sur les prix à www.dialogue.co/fr .

À propos de Dialogue



Dialogue est la plateforme de santé et de bien-être par excellence au Canada, offrant un accès abordable sur demande à des soins de qualité. Grâce à son équipe de spécialistes de la santé, elle offre ses services aux employeurs et aux organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. La Plateforme de santé intégrée de Dialogue est un guichet unique de soins de santé qui concentre tous ses programmes en une seule application conviviale. Ses services sont accessibles 24 heures sur 24, 365 jours par année, à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est maintenant la première organisation prestataire de soins de santé virtuels à être agréée avec mention d'honneur par Agrément Canada, une validation d'une tierce partie qui témoigne du respect de critères en excellence clinique, en gouvernance, en sécurité et en intégration de services. En octobre 2023, la Sun Life a acquis Dialogue, qui œuvre maintenant en tant qu'entité indépendante au sein de la Sun Life Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l'entreprise à www.dialogue.co/fr .

