Un nouveau rapport révèle que l'absence de sentiment d'avoir un but dans la vie est le principal facteur contribuant au déclin de la santé mentale des travailleurs canadiens

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Dialogue Technologies de la Santé Inc. , le principal fournisseur de santé et de bien-être virtuel au Canada, a annoncé un nouveau rapport présentant des données sur le bien-être général des travailleurs canadiens. Grâce aux informations obtenues par l'intermédiaire du Résultat de Bien-être de Dialogue, qui évalue des milliers de personnes au pays chaque mois, le rapport s'appuie sur l'indice (en cinq points) de bien-être de l'Organisation mondiale de la santé (OMS-5) . Il offre des renseignements sur cinq dimensions de la santé et du bien-être, y compris l'humeur, le stress, le sommeil, l'activité physique et le sentiment d'avoir un but dans la vie, qui révèlent à quel point le bien-être mental des employés canadiens est soumis à une forte pression en 2025.

Un rapport de Dialogue révèle que les personnes sur le marché du travail recherchent du soutien et un sentiment de but dans la vie en 2025 (Groupe CNW/Dialogue Health Technologies Inc.)

En raison de l'environnement actuel d'incertitude financière, de la perturbation des routines et des événements mondiaux accablants, les résultats de Dialogue montrent comment le bien-être organisationnel continue de diminuer. L'état général du bien-être a atteint une note de 43,7 sur 100,un résultat inférieur à 50 indique une mauvaise santé mentale. Certains symptômes, tels que le manque de sommeil et d'activité physique, ont obtenu un résultat bas dans tous les groupes d'âge. Selon Statistique Canada, moins de quatre Canadiens sur dix (36,9 %) âgés de 25 à 34 ans se sont déclarés très satisfaits de leur vie , ce qui correspond aux résultats les plus bas rapportés par Dialogue dans le groupe d'âge des personnes de 20 à 29 ans (40,6).

Parmi les principales conclusions, on assiste à la diminution du sentiment d'avoir un but dans la vie, ce qui érode la santé des employés. Bien que ce sentiment soit souvent considéré comme étant lié à des valeurs ou des objectifs personnels, le besoin d'avoir un but dans la vie fait désormais partie intégrante du milieu de travail. En fait, ce sentiment a le plus diminué parmi les cinq dimensions mesurées (obtenant un résultat de 2,3 ou diminuant de 15 % lors de la deuxième moitié de 2024), entraînant une hausse du stress et des répercussions négatives sur l'humeur. Alors que le nombre de Canadiens étant moins satisfaits de leur vie augmente, les employés admettent également que des facteurs de stress négatifs, comme l'instabilité financière, entraînent un retard dans les moments clés de leur vie (70 %). Ces facteurs, en plus des défis de santé mentale (48 %), de la baisse de l'équilibre travail-vie personnelle (33 %) et de l'actualité négative (33 %), mine leur sentiment d'avoir un but dans la vie.

« La perte du sentiment de but dans la vie pose de nombreux risques organisationnels, dont la baisse de l'engagement et de la productivité, et la hausse de l'absentéisme. Les employeurs peuvent contribuer à renverser cette tendance en faisant la promotion du travail axé sur un but, en intégrant le bien-être en milieu de travail et en simplifiant l'accès aux soins, » a partagé le Dr Marc Robin, directeur médical chez Dialogue. « Prioriser les solutions accessibles et personnalisées, comme le PAE virtuel de Dialogue, permet aux leaders en RH d'offrir un soutien opportun et efficace, et de développer la résilience de leurs équipes. »

Pour beaucoup de personnes, et surtout pour celles qui commencent leur carrière, le travail peut faire partie intégrante de leur identité, comme il leur offre un sentiment de but dans la vie, de stabilité et de vocation. Un nombre important d'employés signalent avoir adopté une saine habitude après avoir effectué l'évaluation du Résultat de Bien-être de Dialogue, soit 85 % d'entre eux, ce qui prouve la résilience et la motivation présentes chez les travailleurs canadiens. Plutôt que de traiter le bien-être comme une réflexion après coup, les employeurs peuvent l'intégrer à la façon dont le travail est accompli. Ils peuvent renforcer ce lien en créant des occasions d'implication pour les employés, notamment des initiatives en harmonie avec leurs valeurs et leurs passions, des programmes de pleine conscience ou de la formation en santé mentale pour les gestionnaires.

Même lorsque la cause profonde est tirée de pressions extérieures, les employeurs peuvent toujours jouer un rôle majeur en aidant les employés à relever ces défis, ce qui n'arrive que si les employeurs sont à l'écoute de leurs employés. En soutenant le travail axé sur un but, en favorisant une culture de bien-être et en investissant dans des ressources accessibles, les organisations peuvent aider les employés à se sentir plus équilibrés, motivés et liés à quelque chose de significatif.

À propos du Résultat de bien-être de Dialogue

Le Résultat de bien-être de Dialogue s'appuie sur l'indice (en cinq points) de bien-être de l'Organisation mondiale de la santé (OMS-5), l'un des questionnaires les plus utilisés pour évaluer le bien-être dans la recherche. Disponible en anglais et en français dans l'application Dialogue, ce sondage d'une minute aide à obtenir des données sur cinq dimensions de la santé et du bien-être, y compris l'humeur, le stress, le sommeil, l'activité physique et le sentiment d'avoir un but dans la vie. Les Résultats de bien-être de Dialogue varient de 0 à 100, les résultats plus élevés représentant un bien-être accru, et ceux inférieurs à 50 indiquant la nécessité d'une évaluation de santé mentale plus approfondie. Après cette évaluation, les employés sont invités à passer à l'action grâce aux ressources personnalisées qui leur sont offertes dans l'application, comme en se créant une saine habitude pouvant être suivie, en consultant les ressources autonomes, et s'ils obtiennent un résultat plus bas, en rencontrant un spécialiste en santé mentale. Les données sont agrégées et dépersonnalisées pour en tirer des tendances statistiques, qui permettent aux employeurs d'évaluer les facteurs de risque au sein de leur organisation et d'investir proactivement dans le bien-être organisationnel, et ce, dans les secteurs les plus pertinents pour eux. Le Rapport sur la santé et le bien-être : une référence canadienne comprend des données tirées de l'évaluation de 13 000 personnes au Canada, du 1er juillet au 31 décembre 2024.

À propos de Dialogue

Dialogue est la plateforme de santé et de bien-être par excellence au Canada, offrant un accès abordable sur demande à des soins de qualité. Grâce à son équipe de spécialistes de la santé, elle offre ses services aux employeurs et aux organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. La Plateforme de santé intégrée de Dialogue est un guichet unique de soins de santé qui concentre tous ses programmes en une seule application conviviale. Ses services sont accessibles 24 heures sur 24, 365 jours par année, à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est maintenant le premier prestataire de soins de santé virtuels à être agréé avec mention d'honneur par Agrément Canada, une validation d'une tierce partie qui témoigne du respect de critères en excellence clinique, en gouvernance, en sécurité et en intégration de services. En octobre 2023, la Sun Life a acquis Dialogue, qui œuvre maintenant en tant qu'entité indépendante au sein de la Sun Life Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l'entreprise à www.dialogue.co/fr .

Pour de plus amples informations

SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.

Jean-Christophe de Le Rue, Directeur principal, Politiques publiques et communications, [email protected] / 613-806-0671