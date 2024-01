Bell Cause pour la cause demande aux Canadiens ce qu'ils feront pour créer un changement et donne des conseils sur les façons d'aider leurs proches qui pourraient se retrouver dans une situation difficile.

MONTRÉAL, le 24 janv. 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui la Journée Bell Cause pour la cause! Nous encourageons tout le monde à prendre des mesures significatives pour créer un véritable changement tout en mettant en lumière les organisations canadiennes de santé mentale qui fournissent aux Canadiens un accès aux soins de santé mentale dans leurs communautés à travers le pays. Ces organismes s'efforcent de créer de vrais changements pour de nombreux Canadiens aux prises avec des enjeux de santé mentale.

« C'est la Journée Bell Cause pour la cause! Nous mettons en lumière les organismes du domaine de la santé mentale qui se dévouent chaque jour pour fournir aux Canadiens un soutien et des services liés à la santé mentale dans tout le pays. En cette journée et tout au long de l'année, nous vous encourageons à poser des gestes concrets pour contribuer à créer de vrais changements dans vos collectivités. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause soutient des organismes dans tout le Canada, y compris les organisations et les services de santé mentale qui sont mis en évidence dans la campagne de cette année : 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, Aire ouverte, Croix-Rouge canadienne, CAPSA, Jeunesse, J'écoute, Choices for Youth, CMHA PEI Division, Foundry, Hong Fook Mental Health Association, Huddle, Integrated Youth Services (IYS), Jacob Puddister Memorial Foundation, Kickstand, LakeCity Works, Les Impatients, Liard Aboriginal Women's Society, Association nationale des centres d'amitié (ANCA), Nurrait | Jeunes Karibus, Pitquhirnikkut Ilihautiniq/Kitikmeot Heritage Society, Portage, Resource Assistance for Youth (RaY), Sophia Recovery Centre, TAIBU Community Health Centre, The Do More Agriculture Foundation, The Refugee Centre et Youth Wellness Hubs Ontario. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web bell.ca/cause .

Les demandes de dons sont acceptées pour le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 2024

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause accepte actuellement les demandes de don. Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent soumettre leur demande de don à concurrence de 25 000 dollars pour des programmes qui permettent d'accroître l'accès aux soins, aux services et au soutien en santé mentale. À ce jour, 20 millions de dollars ont été versés à plus de 1 100 organismes locaux œuvrant en santé mentale partout au Canada. Nous vous invitons à visiter Bell.ca/Cause et à cliquer sur les liens d'occasions de financement afin de soumettre votre demande en ligne.

Activités de la Journée Bell Cause pour la cause qui se dérouleront aujourd'hui :

Programmation francophone et anglophone de Bell Média :

LE CLOWN EST TRISTE

Ce documentaire tente de comprendre et de démystifier la présence accrue d'enjeux de santé mentale parmi les humoristes. C'est un fait connu : derrière ceux qui nous font rire se cache parfois un clown triste. Jean-François Mercier, Simon Gouache, Cathy Gauthier, Mario Jean, Maude Landry, Coco Belliveau et Preach y dévoileront chacun leurs vulnérabilités. Louise Richer, directrice générale fondatrice de l'École nationale de l'humour, des étudiants de l'École nationale de l'humour et des spécialistes feront également part de leurs observations.

LE CLOWN EST TRISTE sera diffusé ce soir à 19 h sur la chaîne Canal Vie et le 28 janvier à 20 h sur Noovo, le documentaire sera aussi offert sur Crave et Noovo.ca dès le 24 janvier.

RDS

Durant la journée, les programmes phares de la chaîne RDS aborderont le sujet de la santé mentale en menant des entrevues avec des athlètes ou des acteurs du monde sportif. Parmi les interviewés, mentionnons l'ancien joueur de la LNH Éric Bélanger et le Dr Sylvain Guimond (ON JASE), la boxeuse professionnelle retraitée Marie-Ève Dicaire (SPORTS 30), le joueur de baseball Charles Leblanc (Le 5 À 7) et la golfeuse Maude-Aimée Leblanc (L'ANTICHAMBRE). Il y aura également une entrevue avec le préparateur mental Jean-François Ménard, qui pourra être regardée sur RDS.ca .

Noovo

Dans l'épisode d'aujourd'hui de l'émission BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS, diffusé à 18 h 30, des participants présenteront des témoignages personnels. La discussion en entier pourra être vue lors de l'émission BIG BROTHER 7/7 sur Noovo.ca .

Noovo Info fera un reportage sur les centres de crise de Montréal, qui reçoivent un nombre toujours croissant d'appels relativement à l'anxiété financière. Il y aura aussi des segments sur l'état des services de santé mentale et les organismes qui contribuent à la lutte contre les préjugés dans chaque région. À 22 h 30, l'émission LES DÉBATTEURS DE NOOVO, animée par Michel Bherer, sera axée sur la santé mentale. L'ensemble du contenu et des ressources seront accessibles sur Noovo.info .

Le public qui visite Noovo.ca peut maintenant explorer plusieurs productions dans la collection « La santé mentale : créons de vrais changements ». Parmi celles-ci, notons QUAND LA MALADIE MENTALE S'INVITE, SORTEZ-MOI DE MOI et CHSLD, MON AMOUR. Un fichier sera également disponible sur Noovo Moi , contenant l'information et des conseils.

Crave, SUPER ÉCRAN et Cinépop

Dès maintenant, les abonnés de Crave peuvent regarder des productions de la collection « Bell Cause pour la cause », où divers aspects de la santé mentale sont démystifiés. Parmi les titres sélectionnés pour en faire partie, nous retrouvons LE POIDS DE L'APPARENCE, MAMAN, POURQUOI TU PLEURES?, ACCRO : TROUBLES DE DÉPENDANCES, LA SANTÉ MENTALE UNE NOTE À LA FOIS et SURVIVRE AU SPORT.

Les documentaires LE POIDS DE L'OR (15 h 55), présenté par Michael Phelps, et NOTHING COMPARES V.F. (23 h 10), sur la regrettée Sinéad O'Connor, seront diffusés sur SUPER ÉCRAN. Les films primés LE BON CÔTÉ DES CHOSES (13 h) et UN HOMME D'EXCEPTION (15 h 05) seront en ondes à Cinépop.

iHeartRadio

Tout au long de la journée, les stations Rouge FM et ÉNERGIE offriront aux auditeurs des sujets liés à la santé mentale. Dès le 22 janvier, sur iHeartRadio, le balado LE CHANGEMENT… STRESS, DÉFI OU OPPORTUNITÉ de la Dre Nadia Gagnier, animé par Varda Étienne, sera disponible.

CTV YOUR MORNING

L'émission CTV YOUR MORNING explorera le service 9-8-8, la nouvelle ligne d'aide en cas de crise de suicide, et la manière dont celle-ci aide les Canadiens. La Dre Allison Crawford, médecin-chef de la ligne, en expliquera le fonctionnement, les personnes avec lesquelles les gens entrent en contact et l'impact de la ligne d'aide sur l'ensemble du pays.

THE GOOD STUFF WITH MARY BERG

Mary Deacon se joint à Mary Berg pour sensibiliser le public à la campagne de cette année « Créons de vrais changements » et à ce que les Canadiens peuvent faire au quotidien pour aider leurs proches qui pourraient se retrouver dans une situation difficile. De plus, Karlie Klinck, conseillère en santé mentale et en consommation de substances, explique comment les Carrefours bien-être pour les jeunes de l'Ontario offrent des programmes cliniques et sociaux aux jeunes de 12 à 25 ans dans un milieu propice au développement.

THE SOCIAL

Les animateurs de l'émission THE SOCIAL accueilleront la médaillée de bronze olympique et vedette canadienne du rugby, Jen Kish, pour discuter candidement des sujets d'actualité de la journée, tous relatifs à la santé mentale et au mieux-être. L'émission inclura des segments sur le langage approprié à utiliser lorsqu'on aborde des sujets comme la santé mentale, la dépendance chez les jeunes ou encore les différentes méthodes pour améliorer la résilience mentale.

ETALK

La vedette de l'émission GINNY & GEORGIA, Sara Waisglass, visitera le plateau de l'émission ETALK pour parler de son annonce d'intérêt public sur le lundi de la déprime (Blue Monday) produite en partenariat avec Unsinkable, un organisme de bienfaisance fondé par l'athlète olympique Silken Laumann. Unsinkable utilise la narration pour normaliser les discussions sur la santé mentale.

La journaliste Sonia Mangat visite les locaux de Jeunesse, J'écoute pour s'entretenir avec Katherine Hay, présidente et directrice générale, ainsi que Jamieson Scott, un ancien utilisateur du service qui travaille maintenant comme agent de développement. Ils discutent du lancement par l'organisme de l'hymne « Libère tes émotions », créé par plus de 50 artistes canadiens, et de la manière dont les 35 années de service dont Jeunesse, J'écoute l'ont rendu essentiel pour les jeunes au Canada.

Les plateformes numériques de CTV soulignent l'importance de la santé mentale

CTV.ca et l'application CTV mettent en vedette la programmation de la Journée Bell Cause pour la cause dans les séries du réseau en plus de proposer des collections spécialement sélectionnées axées sur la sensibilisation à la santé mentale, la santé et le bien-être. Des discussions avec des experts dans le domaine de la santé mentale ainsi qu'une collection de films sur la sensibilisation à la santé mentale (y compris Girl, Interrupted; As Good As It Gets; Greenberg; etc.) à regarder en lecture en continu à tout moment seront également présentées.

TSN

Le contenu de la Journée Bell Cause pour la cause sera présenté sur toutes les plateformes de TSN, alors que le leader du sport au Canada amplifie et partage les messages des équipes et des personnalités du monde du sport. Ces messages seront diffusés durant l'émission SportsCentre, sur TSN.ca et sur les différentes plateformes de médias sociaux de TSN, y compris l'édition du 24 janvier de l'émission numérique, DIGITAL SPORTSCENTRE.

Crave

La collection anglophone de Crave sur la sensibilisation à la santé mentale propose des films comme NOTHING COMPARES, THE GOLDEN BOY, WAY OVER ME, ALL MY PUNY SORROWS et de nombreux autres titres. Elle comprend aussi le récent documentaire canadien ATTILA de Stephen Hosier, qui fait une enquête sur la vie et la mort d'Attila Csanyi.

MuchMusic met en lumière la santé mentale en musique

Aujourd'hui, sur toutes ses plateformes de médias sociaux, MuchMusic met de l'avant des témoignages personnels d'artistes interviewés liés à la santé mentale avec une compilation vidéo spéciale. Le v.j. de MuchMusic, Teddy Tong, sort dans la rue pour jaser avec les Canadiens et découvrir comment la musique a eu des retombées positives sur leur santé mentale.

L'#ÉquipeBell prend des mesures

L'#ÉquipeBell crée un changement positif en participant à de multiples activités au travail partout au pays, notamment en préparant plus de 3 450 trousses d'essentiels hivernales pour les organismes locaux dans le besoin, en parrainant le conférencier primé Jason Reid dans le cadre de la série de conférences : Favoriser l'acceptation des personnes ayant un handicap invisible en milieu de travail et en organisant une présentation du Calgary Counselling Centre sur la façon dont il soutient les Calgariens qui ont besoin d'aide en matière de santé mentale.

Programme de certification Leadership en santé mentale au travail

Dans le cadre de l'engagement de Bell à donner l'exemple dans son propre milieu de travail et à encourager l'engagement au travail au pays, l'entreprise offre gratuitement le programme de certification Leadership en santé mentale au travail à certains partenaires de Bell et de Bell Cause pour la cause.

Des monuments célèbres mettront en lumière la santé mentale à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause

Pour marquer la Journée Bell Cause pour la cause, plusieurs monuments célèbres et villes s'illumineront en bleu, notamment le lieu historique national du Canada de Signal Hill, l'hôtel de ville et le pont de la rue Burrard à Vancouver, et l'esplanade Riel à Winnipeg.

L'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal célébrera l'événement en ajoutant l'émoticône souriante de Bell Cause pour la cause à son enseigne. Les Lignes du Fjord montrent leur soutien à Bell Cause pour la cause et à la santé mentale en installant une affiche spéciale sur 60 camions au Saguenay pour encourager les gens à agir en faveur de la santé mentale.

Levers de drapeaux Bell Cause pour la cause

Plus de 170 collectivités et organismes à l'échelle du pays manifesteront leur soutien à la santé mentale en procédant au lever du drapeau Bell Cause pour la cause, y compris les collectivités de Baie-Saint-Paul, Sainte-Julie, Saguenay, Sault-Sainte-Marie, la Première Nation de Seine River, Oka, Ottawa, le Conseil des Mohawks de Kahnawake, Cap-Breton, Charlottetown, Halifax, Mississauga, Mont-Royal, Niagara Falls, Regina, Saint John, Toronto, Whitehorse et la Première Nation de Wolf Lake. Les drapeaux seront également levés par les gouvernements de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, et du Yukon, dans les bases des Forces armées canadiennes, les divisions de la Gendarmerie royale du Canada et les services de police du pays, ainsi que par divers établissements d'enseignement postsecondaire.

Fondation CERVO - Institut universitaire en santé mentale de Québec

Levers de drapeaux et conférence aujourd'hui à midi : « Le Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM), des autosoins à la psychothérapie; une réponse globale qui s'adapte au parcours et aux besoins uniques de chaque personne. » En personne à l'IUSMQ ou virtuellement sur Teams, ici .

Engagement des étudiants dans les universités et les collèges

La campagne Bell Cause pour la cause sur les campus touchera plus de 200 universités, collèges et cégeps d'un bout à l'autre du Canada. La campagne comprend un éventail d'événements sur les campus afin de mettre en lumière la santé mentale et le bien-être chez les étudiants, notamment plus de 190 matchs collégiaux et universitaires Bell Cause pour la cause. Des écoles projetteront également des courts métrages sur la santé mentale fournis par le Festival de films Au Contraire . Aujourd'hui, lorsque les étudiants achètent un article de spécialité dans un des emplacements de services alimentaires participants dirigés par Chartwells sur le campus, la totalité des profits des ventes de cet article sera versée aux services de santé mentale et de bien-être des étudiants.

La Gendarmerie royale du Canada encourage la sensibilisation à la santé mentale dans tout le pays

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) s'est engagée à donner la priorité à la santé mentale dans le cadre de son travail afin de créer de vrais changements pour l'organisme et les collectivités qu'elle sert. En tant que fière partenaire de Bell Cause pour la cause, la GRC tiendra des cérémonies de lever du drapeau et mobilisera des employés dans tout le pays afin de contribuer à la sensibilisation à la santé mentale.

Série de contenus liés à la Journée Bell Cause pour la cause de la NFL

Fière partenaire de Bell Cause pour la cause, la NFL a produit une série de contenus en deux parties pour mettre fin à la stigmatisation et créer un dialogue ouvert sur la santé mentale. La première vidéo de la série est un entretien avec Kara Wagland de TSN et le receveur éloigné à la retraite, Brandon Marshall, qui parle de son expérience en matière de santé mentale et de la façon dont il ouvre maintenant la discussion pour que d'autres se sentent à l'aise de parler de leurs difficultés. La deuxième vidéo de la série présente une table ronde sur la façon dont les clubs établissent une culture positive en matière de santé mentale avec la Dre Nyaka NiiLampti, vice-présidente du bien-être et des services cliniques de la NFL, à laquelle se joignent la Dre Lani Lawrence, directrice du bien-être et des services cliniques des New York Giants, et Paul Lancaster, directeur de l'engagement des joueurs des Philadelphia Eagles. Regardez TSN en direct ou suivez les liens :

Améliorer la culture de la santé mentale chez les joueurs de la NFL | NFL x Bell Cause pour la cause

Brandon Marshall partage son expérience en matière de santé mentale | NFL x Bell Cause pour la cause

Le hockey en parle - Les équipes de la LNH soutiennent la santé mentale

Les Canadiens de Montréal, les Jets de Winnipeg et les Sénateurs d'Ottawa affichent leur soutien sur les médias sociaux à l'occasion de la journée Bell Cause pour la cause, après les soirées annuelles de la campagne Le hockey en parle présentées par Bell et Bell MTS tout au long du mois. Les amateurs de hockey ont eu pu découvrir des organismes locaux en santé mentale comme Huddle au Manitoba, Services jeunesse à Ottawa et Le Refuge des Jeunes de Montréal, en plus d'autres partenaires de Bell Cause pour la cause en santé mentale.

Le hockey en parle - Le Rocket à la Place Bell

Aujourd'hui, l'équipe Bell Cause pour la cause reçoit le Centre d'implication libre de Laval (CILL), un organisme en santé mentale qui est l'un des bénéficiaires du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause pour l'année 2023.

Match Bell Cause pour la cause des Raptors 905

L'équipe affiliée aux Raptors de Toronto de la NBA Gatorade League, les Raptors 905, tiendra son match annuel de la Journée Bell Cause pour la cause contre l'équipe Grand Rapids Gold, affiliée aux Nuggets de Denver. Le coup d'envoi du match spécial sera donné à 11 h (HE). Les étudiants de la région ont été invités à le regarder et à en savoir plus sur la façon de créer de vrais changements pour la santé mentale.

Kids Eat Smart Foundation

La Kids Eat Smart Foundation et Bell Cause pour la cause organisent des petits-déjeuners Bell Cause pour la cause pour 4 900 étudiants dans 11 écoles de Terre-Neuve-et-Labrador. Les enseignants discuteront du bien-être mental et encourageront les conversations et les mesures visant à créer un changement.

Déjeuner-causerie à la Chambre de commerce de Belleville

Explorez la signification de « se sentir bien ». Joignez-vous aux experts du We Thrive Wellness Centre lors du déjeuner à la Chambre de commerce de Belleville à 7 h (HE) pour en savoir plus sur les symptômes de l'épuisement professionnel, de l'anxiété et de la dépression.

Événement « Let's Talk About It » à la Chambre de commerce de Peterborough et des Kawarthas

L'événement « Let's Talk About It » à la Chambre de commerce de Peterborough et des Kawarthas comprend un débat d'experts en santé mentale sur les diverses stratégies de soutien et l'aide proposée dans le milieu des affaires pour répondre aux besoins en santé mentale. Inscrivez-vous ici .

Match Bell Cause pour la cause des Timmins Rock

Joignez-vous au club de hockey junior A Timmins Rock de la Ligue de hockey junior canadienne, alors qu'ils sensibilisent les gens à la santé mentale lors de la soirée de son match annuel Bell Cause pour la cause. Les billets sont offerts ici .

Promenades thérapeutiques en forêt avec la Kawartha Conservation

Dirigées par Kristie Virgoe, guide certifiée en thérapie par la forêt, ces promenades gratuites favorisent le bien-être mental en plongeant les participants dans l'étreinte apaisante de la nature, tout en soutenant l'Association canadienne pour la santé mentale par le biais de dons volontaires. Explorez la beauté sereine de l'aire de conservation Ken Reid tout en vous concentrant sur l'importance de la santé mentale. Pour vous inscrire, visitez Calendrier - Kawartha Conservation .

Dons du Fonds communautaire, du Fonds postsecondaire et du Fonds diversité Bell Cause pour la cause

Les bénéficiaires d'un don du Fonds communautaire 2023 suivants organiseront des événements et se verront remettre leurs chèques aujourd'hui : l'organisme LakeCity Works en Nouvelle-Écosse, le Cochrane Temiskaming Resource Centre et la filiale Champlain Est de l'Association canadienne pour la santé mentale en Ontario, la Lloydminster Catholic School Division en Alberta et la Streetohome Foundation en Colombie-Britannique.

Des représentants de Bell se joindront à la Dre Sinda K. Vanderpool, présidente de l'Université Saint Mary's, et à d'autres invités de marque pour la remise du chèque sur le campus à 14 h 40. Ce don jouera un rôle essentiel dans l'expansion des ressources en matière de santé mentale, la mise en œuvre de programmes éducatifs et l'amélioration des services de soutien aux étudiants.

La Hong Fook Mental Health Association, bénéficiaire du Fonds diversité, organisera un événement pour célébrer l'obtention de son don Bell Cause pour la cause et présenter son travail.

L'équipe de Telecon soutient la santé mentale

Aujourd'hui, Telecon fera un don de dix dollars à l'Association canadienne pour la santé mentale à chaque fois que l'un de ses employés repartage sa publication sur LinkedIn, jusqu'à concurrence de 10 000 dollars.

Le CHEO lance une série de vidéos éducatives sur la santé mentale

Le CHEO est heureux de lancer aujourd'hui la première vidéo de sa série de vidéos éducatives sur la santé mentale, qui fait partie du programme de l'approche Choix et de partenariat (ACP) financé par Bell Cause pour la cause. La première vidéo de cette série de six sera publiée sur la chaîne YouTube du CHEO lors de la Journée Bell Cause pour la cause, et les autres vidéos seront ensuite publiées mensuellement.

Célébrations de la Journée Bell Cause pour la cause dans les Territoires du Nord-Ouest

Afin de souligner la Journée Bell Cause pour la cause, les membres de la collectivité se rassembleront sur le territoire traditionnel du chef Drygeese, où vit la Première Nation des Dénés Yellowknives. Les membres de la collectivité se joindront à Sport North, à l'équipe des Territoires du Nord-Ouest qui participera aux Jeux d'hiver de l'Arctique 2024, à la ville de Yellowknife et à Northwestel au Multiplex afin de faire part des mesures qu'ils prennent pour relever les défis liés à la santé mentale, personnellement, dans le sport et au sein de leur collectivité de Yellowknife.

Créons de vrais changements. Passons à l'action lors de la Journée Bell Cause pour la cause et tout le reste de l'année! Aujourd'hui et chaque jour de l'année, nous pouvons tous prendre des mesures significatives pour créer des changements. La campagne Créons de vrais changements invite tout le monde à s'impliquer et donne des exemples pratiques pour contribuer à créer des changements positifs dans nos foyers, nos écoles, nos lieux de travail et nos collectivités. Voici certains gestes que nous pouvons tous poser :

C hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale

hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale H issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation

issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation A pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale

pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale N ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive

ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive G uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources

uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources E ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale

ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale Ralliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause

Visitez le site Bell.ca/Cause pour voir des exemples d'actions que nous pouvons tous entreprendre et en apprendre davantage sur certains des organismes extraordinaires en santé mentale qui créent de vrais changements en améliorant l'accès à du soutien et aux services en santé mentale dans les collectivités d'un océan à l'autre. Téléchargez la trousse et les guides de conversation de Bell Cause pour la cause et partagez vos propres actions sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #BellCause.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

