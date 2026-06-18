BMO nommé Meilleure banque d'Amérique du Nord, Meilleure banque de l'Ouest des États-Unis et Meilleure banque pour les services de banque transactionnelle en Amérique du Nord par Global Finance

Cette reconnaissance met en lumière les investissements faits par BMO dans l'intelligence artificielle, l'innovation numérique et l'expérience client.

MONTRÉAL, CHICAGO et SAN FRANCISCO, le 18 juin 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui avoir reçu trois distinctions prestigieuses de Global Finance : Best Bank in North America, Best Bank in the Western United States et Best Bank for Transaction Banking in North America (en anglais), dans le cadre des programmes de reconnaissance « World's Best Banks » et « Treasury & Cash Management Awards » de la publication.

Cette reconnaissance témoigne de la solidité de BMO sur l'ensemble de sa plateforme nord-américaine et de sa dynamique soutenue sur les marchés clés, ainsi que de son leadership dans les domaines de la gestion de trésorerie, des paiements numériques, de l'intelligence artificielle et des solutions de liquidité.

Ensemble, ces récompenses soulignent les progrès réalisés par BMO pour développer ses capacités numériques, faire progresser l'intelligence artificielle dans l'ensemble de ses activités et renforcer ses relations avec ses clients afin d'offrir des expériences bancaires plus connectées, innovantes et centrées sur le client.

« L'équipe BMO vise à donner à ses clients les moyens d'améliorer leurs finances en leur offrant des conseils d'experts, des produits et des services novateurs, ainsi qu'une expérience de calibre mondial, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. En intégrant l'IA à nos activités, nous personnalisons l'expérience client, permettons à nos équipes d'amplifier leurs capacités grâce à des connaissances approfondies et automatisons notre offre de soutien simplifié et proactif. Cette marque de reconnaissance reflète notre engagement envers les clients, la force de notre plateforme nord-américaine et la mise en œuvre rigoureuse de notre stratégie. »

Les prix World's Best Banks Awards de Global Finance récompensent les institutions financières qui se distinguent par leurs solides rendements financiers, leur croissance stratégique et leur capacité d'innovation en matière de produits et de services.

« Le fait d'avoir été désignée Meilleure banque de l'Ouest des États-Unis témoigne de la dynamique que nous développons sur des marchés clés et de l'engagement dont font preuve nos équipes au quotidien auprès de nos clients, a déclaré Darrel Hackett, chef de la direction, É.-U., BMO. Notre objectif est de rendre les services bancaires plus simples, plus connectés et plus personnalisés en alliant des relations locales solides à l'envergure et aux capacités d'une banque américaine de premier plan. »

Dans toute l'Amérique du Nord, BMO continue d'investir dans la technologie et l'innovation afin d'améliorer l'expérience client, en développant ses capacités numériques et en intégrant l'intelligence artificielle dans la relation client, la gestion des risques et les opérations. Ces investissements permettent d'accélérer la prise de décision, d'obtenir des analyses plus approfondies et de proposer des services financiers plus connectés.

« Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre leadership dans le domaine des services bancaires transactionnels en Amérique du Nord. Notre objectif est simple : proposer à nos clients des solutions de trésorerie et de paiement plus intelligentes, plus rapides et plus connectées, a expliqué Sharon Haward-Laird, chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et Solutions intégrées Amérique du Nord, BMO. En associant innovation, données et IA, nous aidons nos clients à gérer leur liquidité et à faire progresser leurs entreprises. »

BMO s'est forgé une réputation mondiale en matière de développement des talents dans le domaine de l'IA, ce qui témoigne de son approche globale visant à développer et à déployer à grande échelle des capacités de pointe. Avec un taux d'adoption de l'IA dépassant les 96 % parmi les employés et des agents intelligents venant en soutien aux équipes de première ligne et aux équipes opérationnelles, l'IA est désormais intégrée dans l'ensemble des activités de la Banque. S'appuyant sur une gouvernance rigoureuse en matière d'IA responsable, BMO continue de faire progresser l'innovation dans les domaines de l'IA et de l'informatique quantique grâce à l'Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique de BMO, en personnalisant l'expérience client, en renforçant les équipes et en automatisant les opérations à grande échelle.

Pour en savoir plus sur l'IA et la stratégie Le numérique au premier plan de BMO, veuillez consulter https://www.bmo.com/fr-ca/principal/a-propos-de-bmo/notre-impact/clients/technologie-innovation/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Banque de Montréal- communications

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