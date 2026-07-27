BMO améliore sa plateforme de fonds d'investissement en ajoutant plusieurs nouvelles options de placement

TORONTO, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement des fonds d'investissement suivants :

Fonds Séries offertes BMO Fonds FNB toutes actions d'allocation de l'actif Séries T6, F, F6 et série Conseiller BMO Fonds FNB équilibré d'allocation de l'actif Séries T6, F, F6 et série Conseiller BMO Fonds FNB conservateur d'allocation de l'actif Séries T6, F, F6 et série Conseiller BMO Fonds FNB croissance d'allocation de l'actif Séries T6, F, F6 et série Conseiller FNB BMO TAP AAA Séries F, I et série Conseiller FNB BMO de produits de base généraux Série F et série Conseiller BMO Fonds FNB revenu de banques canadiennes Séries A, F et série Conseiller BMO Fonds FNB de 60 actions canadiennes Séries F, I et série Conseiller BMO Fonds FNB d'actions américaines de base Séries F et I FINB BMO obligations à escompte Série F et série Conseiller BMO Fonds FNB d'actions américaines équipondérées Séries F, I et série Conseiller FNB BMO obligations à escompte à court terme Série F et série Conseiller

Pour en savoir plus sur BMO Fonds d'investissement, consultez le site https://www.bmo.com/fonds.

Les placements dans des fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres frais (le cas échéant). Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

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SOURCE BMO Banque de Montréal- communications

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