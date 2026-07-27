BMO améliore sa plateforme de fonds d'investissement en ajoutant plusieurs nouvelles options de placement

BMO améliore sa plateforme de fonds d'investissement en ajoutant plusieurs nouvelles options de placementEnglish
Nouvelles fournies parBMO Banque de Montréal- communications
27 juil, 2026, 17:15 ET
TORONTO, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement des fonds d'investissement suivants :
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Fonds
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Séries offertes
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BMO Fonds FNB toutes actions d'allocation de l'actif
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Séries T6, F, F6 et série Conseiller
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BMO Fonds FNB équilibré d'allocation de l'actif
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Séries T6, F, F6 et série Conseiller
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BMO Fonds FNB conservateur d'allocation de l'actif
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Séries T6, F, F6 et série Conseiller
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BMO Fonds FNB croissance d'allocation de l'actif
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Séries T6, F, F6 et série Conseiller
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FNB BMO TAP AAA
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Séries F, I et série Conseiller
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FNB BMO de produits de base généraux
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Série F et série Conseiller
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BMO Fonds FNB revenu de banques canadiennes
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Séries A, F et série Conseiller
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BMO Fonds FNB de 60 actions canadiennes
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Séries F, I et série Conseiller
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BMO Fonds FNB d'actions américaines de base
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Séries F et I
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FINB BMO obligations à escompte
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Série F et série Conseiller
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BMO Fonds FNB d'actions américaines équipondérées
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Séries F, I et série Conseiller
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FNB BMO obligations à escompte à court terme
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Série F et série Conseiller
Pour en savoir plus sur BMO Fonds d'investissement, consultez le site https://www.bmo.com/fonds.
Les placements dans des fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres frais (le cas échéant). Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.
Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.
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À propos de BMO Groupe financier
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SOURCE BMO Banque de Montréal- communications
Relations avec les médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416-867-3996
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