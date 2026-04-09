BMO crée l'Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique

L'Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique de BMO s'appuie sur l'utilisation de l'IA par BMO depuis des décennies, tout en poursuivant ses ambitions dans le domaine de l'informatique quantique afin d'améliorer l'expérience client et d'accroître la productivité et l'efficacité.

Kristin Milchanowski a été nommée au poste élargi de chef de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique, et de directrice fondatrice de l'Institut.

MONTRÉAL, CHICAGO et SAN FRANCISCO, le 9 avril 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui l'établissement de l'Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique de BMO, un nouveau centre d'excellence mis en place à l'échelle de l'organisation et dédié à l'innovation, à l'utilisation et à la gouvernance responsables de l'intelligence artificielle (IA) ainsi qu'au développement de capacités quantiques.

L'Institut de BMO réunit des compétences issues des domaines de la science, des politiques, de l'éthique et de la commercialisation qui s'appuieront sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par BMO depuis des décennies, tout en poursuivant ses ambitions dans le domaine de l'informatique quantique afin d'améliorer l'expérience client, d'accroître la productivité et l'efficacité, et de soutenir sa croissance à long terme, tout en veillant à maintenir une gouvernance rigoureuse et à préserver la confiance.

« BMO s'est engagé à développer des capacités en matière d'IA et d'informatique quantique qui soient innovantes, fiables et centrées sur nos clients, a poursuivi Steve Tennyson, chef de la technologie et des opérations à BMO. L'IA accélère la manière dont nous développons, modernisons et innovons au sein de la Banque et l'Institut renforcera notre capacité à transformer les technologies de pointe en valeur ajoutée concrète pour les clients de BMO, tout en conservant la rigueur nécessaire pour gérer les risques, opérer à grande échelle et favoriser une adoption responsable au sein du secteur bancaire mondial. »

Le 6 avril, Kristin Milchanowski a été nommée chef de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique de BMO et sera la directrice fondatrice de l'Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique de BMO. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions élargies, elle continuera à développer les capacités de BMO en matière d'intelligence artificielle et d'informatique quantique, fera preuve d'un leadership éclairé dans ce domaine et veillera à assurer une gouvernance solide et responsable à l'échelle de l'organisation.

« BMO utilise l'IA dans l'ensemble de la Banque depuis des décennies pour personnaliser l'expérience client, élargir nos équipes et automatiser notre organisation. Ces capacités continuent d'évoluer rapidement, parallèlement à l'émergence des technologies quantiques, ce qui crée à la fois des possibilités extraordinaires et une responsabilité considérable, a déclaré Kristin Milchanowski, chef de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique, BMO. L'Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique de BMO contribuera à ancrer davantage un programme mûr en matière d'IA à l'échelle de l'organisation, tout en faisant progresser notre stratégie quantique au sein de la Banque et au-delà, tout en nous permettant de rester responsables et agiles en cette ère de changements exponentiels. »

En créant l'Institut, BMO poursuit ses investissements importants dans l'IA et d'autres technologies de pointe. Plus récemment, BMO est devenu la première banque canadienne à rejoindre le réseau IBM Quantum Network, étendant ainsi son leadership technologique en Amérique du Nord. BMO a été reconnu par Evident AI comme l'une des 10 premières banques au monde en matière d'innovation dans le domaine de l'IA, a reçu le prix Commercial Banking Impact Award dans la catégorie Intelligence artificielle et analytique avancée de Datos Insights et a été nommé l'une des entreprises les plus innovantes au monde par Fast Company.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

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