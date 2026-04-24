Des entretiens avec des leaders mondiaux du monde des affaires et des technologies, qui révèlent comment ils mettent à profit l'IA et l'informatique quantique pour prendre des décisions d'affaires efficaces et responsables

Des conseils clairs et concrets pour aider les auditeurs à rester à l'avant-garde des technologies qui redéfinissent notre société et notre économie

Animé par Kristin Milchanowski, chef de l'IA et de l'informatique quantique de BMO

MONTRÉAL, CHICAGO and SAN FRANCISCO, le 24 avril 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui le lancement de Tirer le meilleur parti de l'intelligence, une nouvelle série de balados animée par Kristin Milchanowski, chef de l'IA et de l'informatique quantique de BMO. Développée par l'Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique de BMO, la série propose des entretiens avec des leaders mondiaux du monde des technologies et des affaires, qui expliquent comment les entreprises abordent la mise en œuvre de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle dans leurs activités.

Podcast « Return on Intelligence » (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

La série examine comment les dirigeants vont au-delà de la simple expérimentation pour intégrer l'IA dans la prise de décision, la gouvernance, les modèles opérationnels et les stratégies de gestion des talents, en mettant en lumière les choix de leadership qui déterminent la mise en œuvre concrète de ces initiatives.

« Une trop grande partie du débat sur l'IA et l'innovation quantique reste centrée sur les outils plutôt que sur les résultats, a déclaré Mme Milchanowski. Cette série traite de la façon dont les dirigeants réfléchissent, comment ils gouvernent, investissent et instaurent la confiance, et comment ces décisions se traduisent en un véritable avantage concurrentiel au fil du temps. »

« À BMO, nous avons toujours privilégié une approche rigoureuse dans la mise en œuvre des technologies d'IA et quantiques. En mettant l'accent sur une gouvernance solide, en définissant des priorités claires et en intégrant de manière transparente ces capacités dans nos activités quotidiennes, nous veillons à ce que l'innovation soit à la fois concrète et responsable, a précisé Steve Tennyson, chef de la technologie et des opérations, BMO. Le balado Tirer le meilleur parti de l'intelligence incarne cette philosophie en proposant des réflexions précieuses sur le leadership qui font passer le débat de la théorie à des stratégies concrètes menant à la réussite. »

Le premier épisode, qui mettra en vedette Mona Malone, chef des affaires administratives, BMO, examinera les choix de leadership, de talents et de gouvernance qui s'avèrent nécessaires pour déployer de manière responsable les technologies de pointe tout en préservant la confiance envers les institutions.

De nouveaux épisodes de Tirer le meilleur parti de l'intelligence seront disponibles sur Markets Plus, la plateforme primée de BMO, ainsi que sur les principales plateformes de balados, notamment Apple Podcasts et Spotify.

BMO a été récompensé pour son excellence en matière de développement des compétences en IA dans le secteur bancaire mondial, ce qui témoigne de son approche globale visant à développer et à déployer à grande échelle ses capacités en matière d'IA. Avec un taux d'adoption de l'IA dépassant 96 % parmi les employés et des agents intelligents qui assistent les équipes de première ligne et les équipes opérationnelles, BMO a largement intégré l'IA dans l'ensemble de ses activités. Axée sur la personnalisation de l'expérience client, le renforcement des équipes et l'automatisation des opérations, et guidée par une gouvernance rigoureuse en matière d'IA responsable, la Banque développe à grande échelle les technologies d'IA et quantiques par l'intermédiaire de l'Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique de BMO.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

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