BMO nommé Meilleure banque commerciale au Canada et aux États-Unis par le magazine World Finance

MONTRÉAL et CHICAGO, le 23 juin 2026 /CNW/ - BMO a été nommé Meilleure banque commerciale au Canada (12e année d'affilée) et Meilleure banque commerciale aux États-Unis (4e année d'affilée) par le magazine World Finance (en anglais).

Les prix World Finance Banking Awards 2026 célèbrent les institutions bancaires qui démontrent une raison d'être, une excellence opérationnelle, de l'agilité, une solide orientation client et de l'innovation dans la prestation des services bancaires. Les lauréates et les nominées sont sélectionnées par un jury composé de journalistes financiers et de lecteurs du magazine World Finance.

« Être reconnu une fois de plus comme la Meilleure banque commerciale au Canada reflète la solidité de nos relations avec nos clients et la constance de notre rendement, s'est réjouie Christine Cooper, chef, BMO Entreprises, Canada. Notre équipe se concentre sur la prestation d'analyses, d'un savoir-faire et de solutions sur mesure pour aider nos clients à croître et à réussir dans un environnement de plus en plus complexe. »

« Recevoir cette reconnaissance aux États-Unis pour la quatrième année d'affilée reflète le dynamisme continu de notre activité commerciale et, plus important encore, la solidité des relations que nous avons établies avec nos clients, a déclaré Tony Sciarrino, chef, BMO Entreprises, États-Unis. Nous nous concentrons sur la prestation d'un savoir-faire sectoriel, de conseils personnalisés et de solutions intégrées qui aident nos clients à naviguer dans le changement et à saisir les occasions qui s'offrent à eux. »

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Banque de Montréal- communications

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