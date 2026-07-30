BMO annonce le lancement d'un nouveau FNB BMO

MONTRÉAL, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB BMO d'occasions liées aux tensions sur le crédit (le « FNB BMO »), offrant des parts en $ CA (TSX : ZCDX) et en $ US (TSX : ZCDX.U) (collectivement, « les parts »).

Le FNB BMO d'occasions liées aux tensions sur le crédit a clôturé son offre initiale de parts et est coté et négocié à la Bourse de Toronto.

Le FNB BMO vise à procurer une exposition aux variations des conditions de crédit associées à un portefeuille large et diversifié d'émetteurs d'obligations de sociétés américaines à rendement élevé, tout en minimisant les effets de la fluctuation des taux d'intérêt, principalement en prenant une position courte sur des dérivés sur indice de swaps sur défaillance de crédit (« CDX »). À l'heure actuelle, le FNB BMO d'occasions liées aux tensions sur le crédit offre ces occasions de placement principalement au moyen de CDX liés à l'indice Markit CDX North America High Yield (l'« indice HY CDX »). En prenant une position courte sur des CDX, le FNB BMO versera une prime pour conclure des contrats CDX et recevra des paiements en cas de défaillance prévus par ceux-ci lorsqu'un événement de crédit se produit. Le FNB BMO peut également utiliser d'autres dérivés, comme des swaps (y compris des swaps sur défaillance de crédit), des options ou d'autres dérivés pour atteindre ses objectifs de placement.

Les CDX et les autres dérivés utilisés par le FNB BMO seront liés à l'indice HY CDX ou à certains des émetteurs qui composent cet indice. Ces positions sur dérivés offrent la possibilité de tirer profit de la détérioration de la solvabilité des émetteurs qui composent l'indice, notamment d'un élargissement des écarts de crédit ou de la survenance d'événements de crédit comme des défaillances. Le FNB BMO pourrait recevoir des paiements dans de telles circonstances et, par conséquent, prendre de la valeur. En revanche, si la solvabilité des émetteurs qui composent l'indice s'améliore et que les écarts de crédit se resserrent, la valeur des CDX détenus par le FNB BMO pourrait diminuer, et de ce fait entraîner une baisse de la valeur du FNB BMO.

Risque de convenance du placement

Les investisseurs et leurs conseillers financiers sont fortement priés d'examiner attentivement si le FNB BMO constitue un placement approprié pour l'investisseur à la lumière des renseignements énoncés dans le prospectus et de ne prendre une décision d'investir dans des parts du FNB BMO (ou de les vendre) qu'après un tel examen attentif. BMO Gestion d'actifs inc. ne fait aucune recommandation quant à savoir si le FNB BMO constitue un placement approprié pour un investisseur.

Les investisseurs et leurs conseillers financiers doivent savoir que les stratégies de placement du FNB BMO les obligent à prendre des décisions de placement tactiques quant au moment opportun pour acheter ou vendre des parts du FNB BMO, puisque celui-ci prend principalement des positions sur CDX qui tirent profit de l'élargissement des écarts de crédit des titres américains à rendement élevé (lesquels constituent une mesure du risque de crédit), mais qui perdent de la valeur lorsque ces écarts se resserrent ou que les conditions de crédit s'améliorent. Chaque investisseur devra déterminer à quel moment il lui convient d'acheter des parts du FNB BMO afin de tirer profit de l'élargissement des écarts de crédit des titres américains à rendement élevé, ou de les vendre pendant les périodes de resserrement de ces écarts, en tenant compte de sa situation personnelle et de sa tolérance au risque.

Un placement dans le FNB BMO convient uniquement aux investisseurs qui sont prêts à assurer un suivi régulier de leur placement et des conditions de marché (c'est-à-dire des périodes d'élargissement ou de diminution des écarts de crédit), et qui sont en mesure de le faire, afin de vérifier si ce placement demeure adapté à leur situation et de décider en connaissance de cause s'il y a lieu d'acheter, de conserver ou de vendre des parts du FNB BMO. Le FNB BMO ne constitue pas un placement approprié pour les investisseurs qui ne sont pas prêts à effectuer un tel suivi ou qui ne sont pas en mesure de le faire.

Un placement dans le FNB BMO ne convient pas non plus à un investisseur qui ne comprend pas l'objectif et les stratégies de placement du FNB BMO, ni les risques qu'il comporte.

Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, consultez www.fnbbmo.com.

Avis juridiques

Ce FNB est un fonds d'investissement alternatif. Il peut investir dans des catégories d'actifs ou utiliser des stratégies de placement qui ne sont pas permises pour d'autres types de fonds d'investissement. Les stratégies particulières qui différencient ce FNB des autres types de fonds d'investissement comprennent : la capacité accrue d'utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et à des fins autres que de couverture; la capacité accrue de vendre des titres à découvert aux fins de placement; et la capacité d'emprunter des fonds aux fins de placement. Même si ces stratégies seront utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du FNB, elles pourraient, dans certaines conditions de marché, accélérer le rythme auquel votre investissement perd de la valeur.

Les investisseurs doivent être prêts et capables de suivre régulièrement leur placement dans le FNB, ainsi que d'observer les conditions du marché (à savoir les périodes de hausse ou de baisse des écarts de crédit), afin de s'assurer que ce placement leur convient et de prendre des décisions éclairées.

Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d'incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L'investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l'investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus.

Cette communication est fournie à titre informatif seulement. L'information qui s'y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de placement de l'investisseur. Il est préférable, en toutes circonstances, d'obtenir l'avis de professionnels.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les fonds négociés en bourse s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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SOURCE BMO Banque de Montréal- communications

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