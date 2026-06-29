BMO acquerra les activités de marchés des capitaux de Euroz Hartleys Group, dont le siège social est en Australie, afin de renforcer sa position de leader du secteur des mines et métaux

La transaction combine la franchise mondiale de premier ordre de BMO dans le secteur des mines et métaux avec une plateforme de distribution australienne de premier plan, renforçant ainsi la position de BMO en tant que banque d'investissement chef de file de ce secteur à l'échelle mondiale

Elle améliore la plateforme mondiale intégrée de BMO, reliant les clients au capital, aux investisseurs et aux occasions d'affaires en Amérique du Nord, en Europe et en Australie

MONTRÉAL et PERTH, le 29 juin 2026 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir les activités de marchés des capitaux de Euroz Hartleys Group Limited (ASX : EZL), société australienne de premier plan spécialisée dans les marchés des capitaux, les fusions-acquisitions et le conseil stratégique dans le secteur des mines et métaux. Les activités de gestion privée de Euroz Hartleys Group resteront indépendantes et formeront une alliance stratégique avec BMO pour préserver la relation interconnectée entre les activités des marchés des capitaux et de gestion privée, et soutenir la collaboration continue, l'accès à la recherche et les occasions de distribution. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de l'exercice 2026 et est soumise à l'approbation des actionnaires de Euroz Hartleys Group, aux autorisations réglementaires applicables et aux autres conditions de clôture habituelles.

La transaction regroupera le secteur des mines et métaux de BMO, un leader sur le marché, avec l'une des principales plateformes australiennes de distribution d'actions et créera une offre mondiale véritablement intégrée pour les clients. L'Australie figure parmi les pôles les plus importants au monde en matière de mobilisation de capitaux dans le secteur des mines et métaux, avec un marché comparable à celui du Canada et une influence croissante sur les marchés mondiaux. Cette acquisition stratégique augmentera la capacité de BMO à accompagner les clients là où les capitaux se mobilisent, ce qui souligne l'importance d'une présence locale à grande échelle.

« C'est une étape décisive pour renforcer notre position en tant que principale banque d'investissement en mines et métaux à l'échelle mondiale, a déclaré Carrie Cook, chef mondiale, Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés, BMO Marchés des capitaux. En combinant nos capacités de distribution mondiales avec un savoir-faire local approfondi en Australie, nous construisons une plateforme plus connectée qui permettra aux clients d'accéder au capital et aux occasions d'affaires sur différents marchés. Alors que la formation de capital continue de se déplacer à l'échelle mondiale, nos clients attendent de plus en plus un accès fluide aux investisseurs et aux occasions sur les marchés, et cette transaction soutient notre ambition d'être en avance sur cette évolution. »

« Cette combinaison réunira deux entreprises très complémentaires pour créer une plateforme mondiale plus forte et plus compétitive, a ajouté Andrew McKenzie, président-directeur du conseil d'administration de Euroz Hartleys Group. BMO procure un accès immédiat à la principale franchise mondiale dans le domaine des mines et métaux et augmente considérablement notre capacité à connecter les clients australiens avec des capitaux internationaux. Nous sommes ravis de faire partie d'une équipe qui établit la norme pour le secteur à l'échelle mondiale. »

Depuis 2004, BMO est présent en Australie, avec un bureau à Melbourne. À la conclusion, environ 40 membres de l'équipe de Euroz Hartleys Group devraient rejoindre BMO Marchés des capitaux, renforçant encore ses capacités régionales et mondiales. Ensemble, l'équipe combinée fonctionnera comme une plateforme mondiale intégrée, améliorant la connectivité entre les marchés nord-américains, européens et australiens.

En lien avec la transaction, BMO Marchés des capitaux a agi à titre de conseiller financier exclusif de BMO. DLA Piper et Osler, Hoskin & Harcourt LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de BMO. Grant Samuel a agi comme conseiller financier et Steinepreis Paganin a agi comme conseiller juridique de Euroz Hartleys Group.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

À propos de Euroz Hartleys Group

Euroz Hartleys Group est une entreprise leader en services financiers en Australie-Occidentale, offrant des services de gestion privée, de courtage institutionnel et de finance d'entreprise. Euroz Hartleys Group a développé une franchise des marchés des capitaux très respectée dotée d'un savoir-faire approfondi en recherche sur actions, négociation et vente d'actions institutionnelles, marchés des capitaux propres et conseil en fusions et acquisitions. Le secteur de la gestion privée de l'entreprise offre des conseils d'investissement sur mesure et des services de planification financière aux particuliers, aux familles et aux clients privés à valeur nette très élevée. Euroz Hartleys Group a son siège à Perth, en Australie-Occidentale, et est cotée à la bourse australienne.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la conclusion prévue de la transaction proposée, l'incidence financière et opérationnelle de la transaction proposée, nos ententes futures avec Euroz Hartleys Group Limited, nos stratégies ou actions futures, ainsi que les déclarations faites par notre direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « s'attendre à » et « devoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

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SOURCE BMO Banque de Montréal- communications

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