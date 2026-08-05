Avis aux médias - BMO Groupe financier annoncera ses résultats du troisième trimestre de 2026

MONTRÉAL, le 5 août 2026 /CNW/ -- BMO Groupe financier annoncera ses résultats financiers du troisième trimestre de 2026, et tiendra sa conférence téléphonique destinée aux investisseurs le 25 août 2026. Les résultats financiers seront rendus publics par le biais d'un communiqué de presse vers 5 h 30 (HE).

Conférence téléphonique destinée aux investisseurs

Heure : 7 h 15 (HE)

La conférence sera accessible en mode écoute seulement : par téléphone au 1-888-440-4121 ou au 647-557-5533 (région de Toronto),

mot de passe : 89709#

par Internet sur la page https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2024.



Les documents de présentation dont il sera question au cours de la conférence seront accessibles sur la page https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2024.

Rediffusion de la conférence téléphonique

Les présentations destinées aux investisseurs seront accessibles en rediffusion jusqu'au 25 octobre 2026, à 23 h 59 (HE) en composant le 1-800-770-2030 ou le 647-362-9199, et en entrant le mot de passe 89709#.

La webdiffusion sera disponible sur la page https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2024 jusqu'au 1er décembre 2026.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

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SOURCE BMO Banque de Montréal- communications

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