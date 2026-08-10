BMO annonce la vente de Moneris

MONTRÉAL, Aug. 10, 2026 /CNW/ -- BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui avoir conclu, en collaboration avec la Banque Royale du Canada, un accord portant sur la vente de la Corporation Solutions Moneris, société détenue conjointement et chef de file dans le domaine des solutions commerciales au Canada, à Francisco Partners, une société d'investissement de premier plan dans le secteur technologique, pour une contrepartie en espèces d'environ 2,0 milliards de dollars, dont la part détenue par BMO est de 50 %. Parallèlement à la conclusion de la transaction, BMO et RBC concluront de nouvelles ententes exclusives de recommandations à long terme avec Moneris.

Cette transaction marque le début d'une nouvelle étape pour Moneris, positionnant l'entreprise de manière à accélérer sa stratégie et à continuer d'apporter de la valeur ajoutée aux commerçants canadiens. Depuis sa création il y a 25 ans, Moneris est devenu l'un des plus grands fournisseurs de solutions de commerce au Canada, aidant les entreprises à accepter et à gérer les paiements dans plus de 325 000 points de vente. Moneris propose des options de paiement polyvalentes et des solutions intégrées adaptées au marché canadien, permettant ainsi aux commerçants de se concentrer sur la gestion et la croissance de leurs activités.

Fort d'une solide expérience en matière d'investissements dans des entreprises axées sur la technologie, Francisco Partners possède une expérience internationale dans le développement d'entreprises spécialisées dans les technologies financières, ainsi qu'un savoir-faire sectoriel approfondi dans le domaine des solutions innovantes de paiement et de commerce. Le portefeuille de Francisco Partners comprend des leaders dans les domaines des paiements intégrés, des passerelles de commerce omnicanal ainsi que des solutions de point de vente électronique (PDV).

Grâce à l'accès à la plateforme mondiale de Francisco Partners et à sa capacité à mobiliser ses ressources existantes et ses futures innovations au service du marché canadien, Moneris poursuivra son engagement envers les entreprises canadiennes en mettant à leur disposition des compétences de pointe à l'échelle mondiale et des expertises nationales afin de renforcer davantage l'écosystème commercial canadien.

BMO et RBC continueront à entretenir leurs relations de longue date avec Moneris grâce à des ententes exclusives de recommandations de clients, ce qui permet de garantir que les entreprises clientes, nouvelles comme existantes, continuent de bénéficier du soutien et des solutions de premier plan à l'échelle mondiale proposées par Moneris.

« Depuis 25 ans, Moneris a su gagner la confiance des entreprises canadiennes en proposant des solutions de paiement sécurisées, fiables et innovantes, a déclaré Sharon Haward-Laird, chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et Solutions intégrées Amérique du Nord, et cochef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, BMO. Ce nouveau chapitre permettra à Moneris de s'appuyer sur ces bases solides tout en accélérant la mise en œuvre de sa stratégie dans un secteur des paiements en pleine évolution. Grâce à nos ententes de recommandations en vigueur, nos clients continueront de bénéficier du soutien et des solutions fiables sur lesquels ils comptent aujourd'hui. »

BMO prévoit d'enregistrer une plus-value à la conclusion de la transaction d'environ 600 millions de dollars après impôts (620 millions de dollars avant impôts), qui sera comptabilisée dans les revenus autres que d'intérêts des Services d'entreprise en tant qu'élément d'ajustement. Sur une base pro forma, la transaction devrait améliorer le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de la Banque d'environ 15 points de base. La transaction ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les bénéfices d'exploitation futurs de la Banque.

La transaction devrait être finalisée à la fin du premier trimestre de l'exercice 2027, sous réserve des conditions de conclusion habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires requises.

BMO Marchés des capitaux a agi à titre de conseiller financier de BMO. Osler, Hoskin and Harcourt LLP a agi à titre de conseiller juridique de BMO.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la conclusion prévue de la transaction proposée, l'incidence financière, opérationnelle et sur le capital de la transaction proposée, nos ententes avec Moneris, nos stratégies ou actions futures, les prévisions relatives à notre situation financière et à notre situation en matière de fonds propres, ainsi que les déclarations faites par notre direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « s'attendre à » et « devoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives se fondent sur diverses hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent notamment la possibilité que la transaction proposée ne soit pas conclue dans les délais prévus ou qu'elle ne le soit pas du tout parce que les approbations réglementaires requises n'auront pas été obtenues ou que les autres conditions de conclusion n'auront pas été remplies en temps opportun ou qu'elles ne l'auront pas été du tout, ou encore qu'elles auront été obtenues ou remplies sous réserve de conditions ou d'exigences préalables; les avantages escomptés de la transaction proposée, tels que l'amélioration du ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO, ne se concrétisent pas dans les délais prévus, voire pas du tout, en raison de l'évolution de la conjoncture économique et des conditions de marché, des taux d'intérêt et de change, de la politique monétaire, de la législation et de la réglementation (y compris les modifications apportées aux exigences de fonds propres) et de leur application; les risques liés à la réputation et la réaction des clients et des employés de BMO face à cette transaction; le temps consacré par la direction à gérer des problèmes liés à la transaction; et les autres facteurs mentionnés dans la section sur les risques qui pourraient influer sur les résultats futurs, ainsi que les sections concernant les risques liés au crédit et aux contreparties, au marché, à la liquidité et au financement, aux aspects opérationnels non financiers, à la réglementation et aux affaires juridiques, aux stratégies, aux aspects environnementaux et sociaux et à la réputation, dans la section Gestion globale des risques du Rapport annuel 2025 de BMO, mis à jour à la lumière des rapports trimestriels de BMO. Ces sections présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs ainsi que sur notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés. Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Ces facteurs doivent être pris en compte en plus d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives.

Les hypothèses relatives au rendement financier attendu de BMO (notamment les chiffres du bilan, de l'état des résultats et du capital réglementaire), la contrepartie reçue, les taxes applicables, les valeurs estimées des actifs et passifs liés à la transaction, la date de clôture prévue de la transaction proposée, les coûts de la transaction et le traitement comptable retenu ont été pris en compte pour estimer les incidences de la transaction sur le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO.

Tout renseignement de tiers contenu dans le présent communiqué est jugé raisonnable et fiable, mais aucune déclaration ni garantie n'est faite par BMO quant à l'exactitude de ce renseignement. BMO ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'organisation ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

SOURCE BMO Banque de Montréal- communications

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