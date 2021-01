Plus de 70 000 $ pour des organismes de la région de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause a annoncé aujourd'hui un nouveau soutien pour un meilleur accès aux soins de santé mentale dans la région de l'Outaouais, au Québec, avec des dons totalisant 71 000 $ du Fonds communautaire pour des organismes locaux de santé mentale.

« Ces organismes font un travail d'une importance cruciale dans leurs communautés pour aider à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladie mentale en Outaouais, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause s'est engagé à soutenir les organisations de santé mentale agissant à l'échelle locale comme celles-ci qui utilisent des programmes fondés sur des données probantes qui rendent les soins plus accessibles. »

Les récipiendaires du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause de la région de l'Outaouais en 2020 sont :

Centre Inter-Section qui offrira un nouveau programme d'activation physique personnalisé soutenu par un infirmier kinésiologue pour les patients ayant de graves problèmes de santé mentale qui sont devenus inactifs.

Maison Réalité qui mettra en place une série d'ateliers d'autogestion sur l'estime de soi du programme J'avance! de Revivre.

TAO Tel-Aide qui créera un comité d'aînés pour mieux cerner les besoins des appelants âgés de 50 ans et plus, améliorer la formation des bénévoles et promouvoir les services de TAO Tel-Aide auprès des aînés.

« Ensemble, nous saluons l'importante contribution du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause à nos organismes, à nos usagers et à la région de l'Outaouais, a déclaré Monique Chartrand, directrice générale de TAO Tel-Aide. Ce soutien financier nous permet de mettre de l'avant de grands projets innovants destinés à la population de l'Outaouais vivant avec la maladie mentale. Un grand merci à Bell Cause pour la cause de nous soutenir dans la réalisation de notre mission! »

Participez à la Journée Bell Cause pour la cause!

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause du 28 janvier, tous les Canadiens se joindront à la conversation mondiale sur la santé mentale. Vous pouvez utiliser un large éventail de plateformes de communication pour vous y joindre et aider directement à accroître le montant des dons de Bell à des programmes en santé mentale tout simplement en participant.

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain, tweet ou vidéo TikTok admissible accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter et YouTube et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre Bell Cause pour la cause sur Snapchat. Les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de service Internet ou de téléphonie.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada. Il repose sur les quatre piliers d'intervention suivants : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 100 organismes offrant des ressources et des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Questions des médias :

Vanessa Damha

Bell

514 870-6663

[email protected]

@Bell_Nouvelles

@Bell_Cause

Monique Chartrand

TAO Tel-Aide

819 968-3378

[email protected]

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

www.bell.ca