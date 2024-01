Bell Cause pour la cause lance la campagne Créons de vrais changements et invite tout le monde à se joindre à la Journée nationale de la santé mentale au Canada qui se tiendra le 24 janvier

Bell Cause pour la cause donne le coup d'envoi d'une nouvelle année d'actions et de changements en santé mentale le 24 janvier.

Les Canadiens s'expriment sur les statistiques alarmantes et les problèmes de santé mentale.

Bell Cause pour la cause continue son soutien à des organismes de partout au pays qui fournissent des ressources et des services essentiels aux personnes aux prises avec des enjeux de santé mentale.

Bell Média offre une programmation spéciale sur la santé mentale en français et en anglais, y compris le nouveau documentaire francophone intitulé LE CLOWN EST TRISTE diffusé sur Canal Vie, Crave, Noovo.ca et bientôt sur Noovo.

MONTRÉAL, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Bell Cause pour la cause entame la nouvelle année en soulignant la nécessité des changements en santé mentale au Canada avec la campagne Créons de vrais changements. Celle-ci invite les Canadiens à poser des gestes concrets pour la santé mentale lors de la Journée Bell Cause pour la cause et tout au long de l'année. Suivant la réorientation de la Journée Bell Cause pour la cause amorcée en 2023 qui invitait à agir, nous mettons cette année de l'avant des organismes qui offrent des services aux Canadiens vivant des enjeux de santé mentale, organismes soutenus avec fierté par Bell Cause pour la cause.

Bell Cause pour la cause a sensibilisé le public à la stigmatisation liée aux maladies mentales dans les quatorze dernières années. Depuis, la Journée Bell Cause pour la cause est devenue la plus importante conversation au monde sur la santé mentale, renforçant la prise de conscience et aidant à créer un réel changement. Malgré tout, de nombreuses personnes en difficulté ne reçoivent pas l'aide dont elles ont besoin et certaines en viennent au suicide. À compter du 24 janvier et tout au long de l'année, tout le monde (personnes, collectivités, entreprises et gouvernements) peut agir et manifester son soutien à la santé mentale pour que tous les Canadiens puissent avoir l'aide dont ils ont besoin en matière de santé mentale et de toxicomanie.

« Malgré les progrès considérables, un véritable changement s'impose pour aider les Canadiens qui luttent pour leur santé mentale. Nous encourageons tout le monde à se joindre à nous le 24 janvier et à commencer une année d'actions pour aider à résoudre la crise de santé mentale à laquelle notre pays est confronté. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell Canada et BCE

« Alors que nous continuons d'œuvrer pour créer des changements, nous mettons en lumière les organismes en santé mentale qui fournissent un soutien et des services aux Canadiens d'un océan à l'autre et qui aident plus de personnes à accéder aux soins dont elles ont besoin. Il y a plusieurs façons de contribuer à changer les choses. Nous avons hâte de donner le coup d'envoi à une autre année de gestes concrets et de vrais changements en matière de santé mentale au Canada. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Les statistiques sont toujours alarmantes :

Chaque jour, plus de 200 Canadiens font une tentative de suicide, douze en meurent.

Le nombre de décès par surdose d'opioïdes au Canada est de 21 par jour.

1 Canadien sur 2 fait face à des enjeux de santé mentale et ne reçoit pas l'aide dont il a besoin.

1 personne sur 8 a déjà souffert d'anxiété sévère.

Pour en savoir plus sur ces statistiques, veuillez visiter le site Bell.ca/Cause .

Ensemble, créons de vrais changements. Passons à l'action lors de la Journée Bell Cause pour la cause et tout le reste de l'année!

Le 24 janvier et chaque jour de l'année, nous pouvons tous prendre des mesures significatives. La campagne Créons de vrais changements invite tout le monde à s'impliquer et donne des exemples pratiques à utiliser dans nos foyers, nos écoles, nos lieux de travail et nos collectivités. Voici certains gestes que nous pouvons tous poser :

C hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale

hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale H issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation

issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation A pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale

pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale N ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive

ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive G uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources

uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources E ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale

ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale Ralliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause

Veuillez visiter Bell.ca/cause pour obtenir d'autres idées et nous faire part de vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause pour aider à inspirer d'autres personnes à se joindre au mouvement.

Campagne multimédia

La nouvelle campagne multimédia nationale Bell Cause pour la cause de 2024 Créons de vrais changements met en évidence la crise de santé mentale à laquelle les Canadiens sont confrontés. Elle montre des personnes qui nous expriment leurs réactions sur les statistiques et questions alarmantes en santé mentale et souligne la nécessité de changer les choses. Tout au long de la campagne, Bell Cause pour la cause présentera 25 organismes et services de soutien en santé mentale, dont la nouvelle ligne d'aide en cas de crise de suicide (9-8-8), qui s'emploient à résoudre la crise de santé mentale et contribuent à créer de vrais changements pour les gens qui ont besoin d'aide dans leurs collectivités partout au pays.

Engagement continu de Bell envers la santé mentale

Bell s'attend à atteindre son objectif actuel d'engagement de 155 millions de dollars d'ici 2025.

Les annonces de financement de 2024 de Bell Cause pour la cause comprennent :

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause , un programme annuel qui verse des dons pouvant atteindre 25 000 dollars à des initiatives locales en santé mentale

, un programme annuel qui verse des dons pouvant atteindre 25 à des initiatives locales en santé mentale Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause , qui soutient la santé mentale et le bien-être au sein des communautés noires, autochtones et de couleur à l'échelle du Canada

, qui soutient la santé mentale et le bien-être au sein des communautés noires, autochtones et de couleur à l'échelle du Canada Le Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause , qui soutient les services de santé mentale offerts aux étudiants

, qui soutient les services de santé mentale offerts aux étudiants Le Fonds Bell Les Fleurons Glorieux , accorde des dons à des projets en santé mentale pour les membres des Forces armées canadiennes, les anciens combattants et à leurs familles

, accorde des dons à des projets en santé mentale pour les membres des Forces armées canadiennes, les anciens combattants et à leurs familles Du soutien pour d'autres projets en santé mentale

Bell soutient également ses employés et les membres de leur famille admissibles grâce à des programmes en milieu de travail, y compris une couverture illimitée en santé mentale. Dans le cadre de l'objectif de Bell à soutenir la santé mentale au travail et à encourager un plus grand engagement en milieu de travail partout au Canada, nous offrons aussi le programme de certificat Leadership en santé mentale au travailMC sans frais à certains partenaires de Bell et de Bell Cause pour la cause.

Programmation de Bell Média

Avec la nouvelle campagne de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell Média proposera une programmation spéciale sur la santé mentale en français et en anglais sur ses plateformes télévisuelles, radiophoniques et numériques. Le public pourra notamment regarder le nouveau documentaire en français LE CLOWN EST TRISTE diffusé sur Canal Vie, Crave, Noovo.ca et plus tard sur la chaîne Noovo.

Visitez le site Bell.ca/Cause pour voir des exemples d'actions que nous pouvons tous entreprendre, pour en apprendre davantage sur certains des organismes extraordinaires en santé mentale qui créent de vrais changements en améliorant l'accès à du soutien et aux services en santé mentale dans les collectivités d'un océan à l'autre. Téléchargez la trousse et les guides de conversation de Bell Cause pour la cause et partagez vos propres actions sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #BellCause.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

