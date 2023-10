Bell Cause pour la cause félicite les bénéficiaires des dons du Fonds communautaire 2023, dont plusieurs fournissent un soutien à l'hébergement

Plus de 1 100 dons remis depuis 2011

Fonds annuel de deux millions de dollars pour des organismes communautaires en santé mentale qui améliorent l'accès aux soins, au soutien et aux services dans le domaine de la santé mentale

Le 10 octobre est la Journée mondiale de la santé mentale

MONTRÉAL, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui les bénéficiaires des dons du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 2023, dont 16 organismes qui offrent des services d'hébergement pour la population canadienne dans le besoin. Avec l'augmentation du coût du logement au Canada, l'accent est mis à soutenir des organismes qui aident à résoudre la crise du logement pour les personnes avec des enjeux de santé mentale.

France Labelle, Directrice générale, sert un repas à un jeune dans le besoin (Groupe CNW/Bell Cause pour la cause)

« Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a accordé plus de 1 100 dons à des organismes canadiens qui offrent des services en santé mentale depuis 2011. Cette année, les organismes d'hébergement pour les personnes ayant des enjeux de santé mentale sont de plus en plus sollicités. Un logement sûr et abordable est une nécessité de base. Notre Fonds communautaire soutient ces organismes et bien d'autres qui continuent d'avoir une incidence positive sur leurs collectivités chaque jour. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Le programme annuel de deux millions de dollars aide des organismes de bienfaisance qui améliorent l'accès aux services de santé mentale dans les collectivités à travers le pays.

Les bénéficiaires de cette année soutiennent les jeunes, les adultes et les familles avec des besoins de soins en santé mentale. Outre l'hébergement, d'autres projets sont soutenus, notamment la prévention et le traitement de la dépendance, la transition des jeunes vers la sortie des foyers d'accueil et les services d'emploi et d'éducation pour les personnes nouvellement arrivées. Une liste des 115 bénéficiaires du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause de 2023 et de leurs projets est accessible ici.

« Le Refuge des Jeunes de Montréal accueille en moyenne 500 jeunes hommes sans-abri chaque année depuis près de 35 ans. Un de ces jeunes nous a déjà confié : « le Refuge, c'est ma maison loin de ma maison. » Le soutien important de Bell Cause pour la cause nous permettra de répondre à de nombreux signaux de détresse, de contribuer à améliorer la santé mentale des jeunes accueillis en leur offrant un lieu sécurisant et les ressources nécessaires pour leur venir en aide. »

- France Labelle, Directrice générale, La Refuge

« Propulsion Lanaudière offre des services d'intervention sociorésidentiels à 228 personnes ayant une problématique en santé mentale, dont 41 vivent dans nos logements. Axée sur la personne dans sa globalité, notre approche alternative permet à ces personnes d'avoir des services d'intervention adaptés à leur situation personnelle. Le soutien de Bell Cause pour la cause nous permettra d'offrir des ateliers de rétablissement animés par notre paire-aidante. »

- Jocelyne Sagala, Coordonnatrice Administrative et Ysabel Fréchette, Coordonnatrice Clinique, Propulsion Lanaudière

Pour en savoir plus sur les bénéficiaires des dons, veuillez visiter le site Bell.ca/Cause.

Quelques faits

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause est un fonds annuel de 2 millions de dollars.

Le Fonds a accordé plus de 1 100 dons, ce qui représente un montant total de plus de 20,5 millions de dollars depuis 2011.

Le Fonds a accordé 115 dons en 2023.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il est un élément clé de l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 400 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

