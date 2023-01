Des dons totalisant un million de dollars sont versés à 10 collèges, universités et cégeps canadiens dans le but d'appuyer des initiatives en santé mentale

Plus de 200 établissements d'enseignement postsecondaire du pays participent à la campagne Bell Cause pour la cause sur les campus en prévision de la Journée Bell Cause pour la cause, le 25 janvier

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Bell Cause pour la cause a annoncé la remise d'un montant d'un million de dollars sous forme de dons du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause à 10 collèges, universités et cégeps canadiens. L'objectif est de soutenir les initiatives qui sont conformes à la Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être des étudiants du postsecondaire ou au Plan d'action sur la santé mentale étudiante à l'enseignement supérieur du Québec .

Quelques membres de la brigade en compagnie de Christian Blanchette, recteur de l’UQTR, Karine Allard, attachée d’administration aux Services étudiants, Maryse Tessier, coordonnatrice aux Services aux étudiants, Marjolaine Lachance, gestionnaire principale Investissement communautaire-Québec chez Bell, Line Tremblay, vice-rectrice aux études et à la formation, ainsi que Marie-Josée Marion, directrice adjointe des Services aux étudiants. (Groupe CNW/Bell Canada)

Selon Recherche en santé mentale Canada, plus de la moitié des Canadiens qui affirment avoir besoin de soutien en santé mentale ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin. Les statistiques sont alarmantes :

Plus de 200 Canadiens feront une tentative de suicide chaque jour, et douze en mourront.

Un Canadien sur quatre connaît des niveaux élevés d'anxiété.

sur quatre connaît des niveaux élevés d'anxiété. Le nombre de décès par surdose d'opioïdes au Canada a augmenté de plus de 90 % pendant la pandémie. Il est maintenant de 20 par jour.

Pour en savoir plus sur ces statistiques, veuillez visiter le site Web Bell.ca/cause .

« En cette troisième année de remise de dons du Fonds postsecondaire, nous sommes ravis de voir que tant d'établissements d'enseignement postsecondaire canadiens investissent dans la mise en œuvre de programmes de soutien en santé mentale sur leurs campus. Ces programmes, qui s'accordent avec Le Plan d'Action, contribuent à lutter contre les problèmes de santé mentale réels et immédiats dans la population étudiante, qui est soumise à un énorme stress. Nous sommes très fiers du personnel, du corps enseignant et des étudiants de ces établissements qui ont créé et mis en œuvre ces programmes nécessaires et qui en assurent le fonctionnement. Bell Cause pour la cause s'engage à continuer de soutenir la santé mentale et le bien-être des étudiants partout au pays afin de créer un changement positif. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

À ce jour, Bell Cause pour la cause a versé plus de cinq millions de dollars à des établissements postsecondaires canadiens, dont plus de trois millions de dollars en dons de lancement à plus de 125 collèges, universités et cégeps au début de 2021.

« En qualité d'étudiants du postsecondaire, nous sommes un groupe vulnérable vivant des périodes de changements importants aux incroyables pressions sociales et financières. Le tout, dans un monde incertain et imprévisible. Affronter des défis en matière de santé mentale tout au long de ses études est maintenant une réalité pour de nombreux étudiants. Grâce au don du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause, nous avons été en mesure de lancer notre projet de mentorat par les pairs sur l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité. Nous pourrons ainsi offrir du soutien d'étudiant à étudiant dans un environnement où nous pourrons parler ouvertement de problèmes de santé mentale. »

- Brendan Roberts, présidente, association des étudiants, Université Saint-Francis-Xavier

Des établissements d'enseignement comme l'Université du Québec à Trois-Rivières se servent du financement du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause pour soutenir les besoins actuels en matière de santé mentale de leurs étudiants.

« L'Université du Québec à Trois-Rivières prend très à cœur la santé mentale des membres de sa communauté universitaire, particulièrement de notre population étudiante. Cette dernière a en effet été fortement touchée par les effets de la pandémie, que l'on songe à l'isolement, à l'anxiété, au stress. Le soutien accordé par Bell nous permet de mieux agir en mettant sur pied un projet de brigade de bienveillance. Cette initiative s'ajoutera aux précieuses ressources disponibles à l'UQTR pour accompagner les personnes en difficulté, les aider à profiter pleinement de leur aventure universitaire et à atteindre leurs objectifs. »

- Christian Blanchette, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières

« Grâce au don du Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause, l'Université du Manitoba créera un centre de bien-être pour les étudiants accueillant et inclusif où ces derniers pourront établir des relations, acquérir des connaissances et améliorer leur santé mentale et leur bien-être. Soutenir la santé et le bien-être de la population estudiantine est indispensable à l'offre d'une expérience universitaire exceptionnelle. Nous souhaitons remercier Bell Cause pour la cause de son généreux soutien. Celui-ci nous permettra de bonifier notre programme de soutien par les pairs de même que d'aider les étudiants à s'y retrouver parmi les principaux services de soutien aux étudiants. »

- Laurie Schnarr, vice-rectrice (étudiants), Université du Manitoba

« L'Université d'Ottawa fait des progrès remarquables pour ce qui est de favoriser une culture du bien-être axée sur la compassion, l'attention et le respect pour tous les membres de la communauté La création d'une équipe d'intervention d'urgence en santé mentale qui offre du soutien par les pairs après les heures d'ouverture de la clinique, dirigée par des employés qui sont des étudiants ayant reçu une formation particulière, permettra de veiller à ce que nos étudiants aient accès rapidement aux services complets les plus efficaces et à des services de suivi. Nous sommes ravis de la collaboration entre Bell Cause pour la cause et l'Université d'Ottawa; grâce à celle-ci, nous pouvons offrir un service essentiel et en grande demande à nos étudiants. »

- Elizabeth Kristjansson, Ph. D., conseillère universitaire en santé mentale et bien-être, Université d'Ottawa

Pour consulter une liste exhaustive des établissements d'enseignement qui recevront des dons et les programmes qu'ils comptent mettre en œuvre, veuillez cliquer ici .

Voici un aperçu de l'École de technologie supérieure, bénéficiaire en 2022, et du programme de santé mentale des étudiants qu'elle a mis en place.

Le processus de candidature pour le Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause de 2023 commencera en juillet 2023.

Campagne Bell Cause pour la cause sur les campus de 2023

Plus de 200 universités et collèges canadiens animeront des événements virtuels et en personne liés la santé mentale sur les campus ce 25 janvier, pour la première fois depuis la pandémie. Parmi ces événements, la collaboration avec Chartwells vise à favoriser la conversation et l'action tout en recueillant des fonds pour soutenir les programmes et services de santé mentale sur les campus. Les écoles partenaires de Chartwells proposeront la vente d'articles spéciaux dont les recettes serviront à soutenir la santé mentale des étudiants sur les campus. En plus des activités sur les campus, des centaines d'étudiants-athlètes d'équipes sportives d'un océan à l'autre se rassembleront pour soutenir la santé mentale à l'occasion de plus de 200 matchs collégiaux et universitaires tout au long du mois de janvier.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été la première association de sport interuniversitaire comprenant 2 000 étudiants-athlètes de 11 universités à organiser des matchs universitaires

lors de la Journée Bell Cause pour la cause en 2016. Cette initiative a contribué à accroître la prise de conscience et à réduire la stigmatisation sur les campus partout au Canada atlantique. Aujourd'hui, il est extraordinaire de voir que l'initiative a grandi et que plus de 200 matchs auront lieu au pays. Ils transmettent le message que nous pouvons tous agir pour créer des changements positifs en santé mentale. »

- Phil Currie, président et chef de la direction, Sport universitaire de l'Atlantique

Pour consulter la liste complète des collèges, universités et cégeps participants, veuillez cliquer ici .

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 25 janvier

Le 25 janvier et chaque jour de l'année, nous encourageons tous les Canadiens à prendre des mesures significatives pour créer des changements positifs pour la santé mentale. Tout le monde peut contribuer, que ce soit à la maison, à l'école, au travail et dans la communauté. Voici certains gestes que nous pouvons tous poser :

C hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale

hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale H issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation

issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation A pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale

pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale N ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive

ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive G uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources

uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources E ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale

ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale Ralliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause

Veuillez visiter Bell.ca/Cause pour obtenir d'autres idées et faites part de vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause afin d'aider à inspirer d'autres personnes à se joindre au mouvement pour contribuer à créer des changements positifs pour la santé mentale.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 400 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Katie Hatfield

[email protected]

@Bell_LetsTalk

@Bell_News

SOURCE Bell Canada