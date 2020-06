MONTRÉAL, le 18 juin 2020 /CNW Telbec/ - BDC, la banque des entrepreneurs au Canada, a annoncé aujourd'hui le déploiement du Programme de financement pour les moyennes entreprises dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises (PCE) du gouvernement du Canada. Le financement complète les programmes de soutien économique antérieurs et servira à répondre aux besoins en matière de flux de trésorerie d'exploitation des entreprises afin de leur permettre d'assurer la continuité de leurs activités durant cette période d'incertitude. Le programme sera mis en œuvre en étroite collaboration avec les prêteurs principaux des entreprises et soutiendra plusieurs secteurs, y compris celui du pétrole et du gaz, tel qu'annoncé précédemment.

Voici les détails du programme :

les prêts, d'un montant allant de 12,5 millions de dollars à 60 millions de dollars, seront offerts jusqu'au 30 septembre 2020 ou avant;

90 % du financement sera fourni par BDC et 10 %, par les institutions financières participantes;

les prêts sont d'une durée de quatre ans, après quoi le capital doit être remboursé sous forme de versement forfaitaire;

Les paiements d'intérêt pour les 12 premiers mois seront capitalisés et exigibles à l'échéance.

« Depuis l'annonce de la création de ce programme, nous avons reçu des commentaires positifs de la part des propriétaires d'entreprises de taille moyenne, ce qui témoigne de la nécessité d'une telle solution de crédit pour les aider à gérer le flux de trésorerie et les activités. De nombreux entrepreneurs attendent avec impatience la reprise et nous espérons que cette initiative leur fournira les liquidités dont ils ont besoin pour adapter leurs activités et planifier leur sortie de crise », indique Michael Denham, président et chef de la direction de BDC.

« Dès le début de la pandémie, notre gouvernement a clairement indiqué qu'il ferait tout en son pouvoir pour soutenir les entreprises de toutes les tailles, de tous les secteurs et de toutes les régions. Nous avons été à l'écoute des propriétaires d'entreprise, et avons instauré des programmes pour les aider à retenir leurs employés, à couvrir leurs coûts de fonctionnement et à se préparer en vue d'une relance et d'une reconstruction rapides une fois la crise terminée. Le programme annoncé aujourd'hui aidera les entreprises à traverser cette période difficile. Nous continuerons à appuyer les entreprises et l'ensemble des Canadiens », a déclaré la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng.

La Banque prévoit que les entreprises admissibles auront des revenus annuels de 100 millions de dollars à 500 millions de dollars environ. Ces prêts commerciaux prendront la forme d'un prêt subordonné accordé conjointement avec le prêteur principal de l'entreprise ou son syndicat de prêteurs. Les critères d'admissibilité sont les suivants :

l'entreprise devait être financièrement stable et viable avant la situation économique actuelle;

l'entreprise doit avoir été touchée négativement, directement ou indirectement, par la COVID-19 et (ou) par la baisse récente des prix du pétrole et du gaz.

Les propriétaires de moyennes entreprises intéressés sont encouragés à s'adresser à leur prêteur principal, qui pourra évaluer si le programme leur convient. Le prêteur principal communiquera ensuite avec BDC pour convenir des prochaines étapes, y compris le processus de diligence raisonnable.

BDC s'efforce de fournir le plus de renseignements possible pour aider les entrepreneurs à s'y retrouver parmi les diverses mesures de soutien à leur disposition. La Banque a lancé sur son site Web une section spéciale dans laquelle les entrepreneurs peuvent trouver des conseils et des outils gratuits pour faire face à la COVID-19, notamment une boîte à outils de planification et une liste des ressources disponibles. Pour plus de renseignements, visitez bdc.ca/infocoronavirus.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez le site bdc.ca.

SOURCE Banque de développement du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - BDC, [email protected] ou 1-844-625-8321

Liens connexes

www.bdc.ca