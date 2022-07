Les équipes du Palais et de Tourisme Montréal tiennent à souligner l'implication indéfectible du Pr Karim Zaghib , chercheur, scientifique, professeur à l'université de Concordia et principal instigateur de la candidature de Montréal, également nommé président de l'IMLB 2026.

Ces démarches ont reçu le soutien du Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, du Premier ministre du Québec, M. François Legault, de la Mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et du Scientifique en chef du Québec, Pr Rémi Quirion.

Le Québec et le Canada sont présents depuis plus de 30 ans au sein de la recherche et de l'innovation liées aux batteries de lithium, et apparaissent comme des ressources centrales en matière d'approvisionnement. Ainsi, cette conférence représentera une opportunité phénoménale de faire briller l'écosystème québécois et canadien des batteries, tout en explorant les enjeux actuels liés à l'économie verte, à l'électrification des transports, au recyclage et au développement durable.

Citations

« Nous tenons à remercier notre champion Pr Karim Zaghib pour son engagement constant. C'est la force du travail d'équipe et la solidité de notre écosystème qui ont été couronnées par l'obtention de l'International Meeting on Lithium Batteries 2026. » - Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès de Montréal

« C'est avec grand plaisir que je reçois cette nouvelle : après avoir déjà soutenu la candidature de Montréal en 2010, il m'apparaissait naturel de m'impliquer à nouveau pour l'IMLB 2026 auprès du Palais. Cette conférence fera rayonner l'écosystème québécois et canadien, et sa chaîne d'approvisionnement des composantes de batteries ainsi que l'accent que nous mettons sur l'économie circulaire verte dans ce domaine. » - Dr Karim Zaghib, chercheur scientifique

« Pour Tourisme Montréal, cette nouvelle est très bienvenue ! Elle consolide, à nouveau la place de leader de Montréal comme ville des congrès et réunions d'affaires. Je vois non seulement une reconnaissance de notre métropole comme ville accueillante, mais aussi comme un centre universitaire de premier choix, à l'avant-garde des énergies vertes. Le Dr Karim Zaghib a tout notre appui dans son implication exceptionnelle. » - Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Accueillant plus de 350 événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez http://congresmtl.com.

À propos d'Événements d'affaires Montréal

Événements d'affaires Montréal (EAM) est une équipe spécialisée, au sein de Tourisme Montréal, dont la tâche consiste à promouvoir Montréal comme destination de choix pour un éventail d'événements et de congrès et de faciliter la tenue de ceux-ci dans la métropole. EAM travaille étroitement avec Équipe Montréal, un regroupement de chefs de file de l'industrie des réunions et congrès, pour mettre en valeur les lieux de réunion et les hôtels, proposer des plans de subventions, créer des liens avec des personnes influentes de Montréal et organiser des événements culturels pour les responsables des réunions d'affaires, d'associations et de motivation. Grâce à son approche personnalisée et collaborative, l'équipe EAM accompagne les clientes et clients tout au long du processus afin que chaque réunion tenue à Montréal soit réussie, enrichissante et mémorable.

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. Visitez le site https://meetings.mtl.org/fr.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Alexandra Madoyan, Conseillère et rédactrice, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, Courriel : [email protected], Tél. : 514 871-5849