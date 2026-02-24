Soutien à l'industrie forestière : il est nécessaire d'en faire davantage selon la CSD

MONTRÉAL, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) prend acte de l'annonce du gouvernement de mesures de soutien pour l'industrie forestière. Pour la CSD, si ces mesures peuvent apporter une certaine stabilité à court terme pour les entreprises, davantage de mesures structurantes seront nécessaires pour réellement protéger et développer le secteur forestier.

« Le secteur forestier avait besoin d'un soutien rapide pour traverser la situation actuelle. En ce sens, les mesures proposées y répondront ponctuellement. Cependant, il aurait été intéressant que des solutions à plus long terme soient mises de l'avant », explique Luc Vachon, président de la CSD.

De plus, pour la CSD, il est important que le soutien accordé aux industries soit accompagné d'une vision claire et d'un réel projet de transition industrielle de l'économie forestière.

« L'industrie forestière doit diversifier et innover son modèle d'affaires. Elle doit utiliser davantage de produits de la forêt et produire une gamme de produits plus variés. Le soutien public accordé aux entreprises doit aller dans cette direction. Ce faisant, on protègera les emplois et on garantira leur pérennité dans l'avenir », ajoute Luc Vachon.

D'ailleurs, la CSD juge que le gouvernement doit s'assurer d'un bon contrôle de ses investissements et de ses mesures de soutien.

« Pour réellement amorcer un mouvement de transition de l'industrie forestière, nous jugeons que ces mesures doivent être accompagnées d'engagements de la part des entreprises à agir dans ce sens. Agir de la sorte est responsable et assurera la pérennité des emplois et des industries de l'économie forestière », conclut Luc Vachon.

