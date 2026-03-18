Avis aux médias - La présidente de la CSN disponible pour commenter le budget 2026-2027

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - La présidente de la CSN, Caroline Senneville, sera disponible dès la levée du huis clos, aujourd'hui, pour commenter le budget 2026-2027 du ministre des Finances, Éric Girard.

Risque d'austérité

La CSN est d'ores et déjà inquiète puisque le déficit appréhendé et le plan de retour à l'équilibre budgétaire laissent présager un retour de l'austérité. En effet, il est impossible de couvrir l'augmentation des coûts de système sans augmenter les revenus de l'État. Ces augmentations sont calculées par l'IRIS à 4 % en santé, 3,8 % en éducation et 2,3 % pour les autres missions. Or, les revenus pourraient bien diminuer avec l'incertitude économique actuelle liée notamment à la hausse des tarifs. Pour baisser le déficit dans une telle situation, il faudra sans doute comprimer les dépenses.

« Dans le contexte actuel d'incertitude, on aurait besoin d'un État qui protège notre monde, pas d'un État qui bat en retraite pour équilibrer le budget à tout prix. Si on ne couvre pas les coûts de système, c'est de l'austérité. On a déjà essayé de maquiller ça par des mots comme rigueur ou sobriété budgétaire, mais il faut appeler un chat un chat », soutient Caroline Senneville, présidente de la CSN.

En plus des services publics, les Québécoises et les Québécois s'inquiètent aussi beaucoup du coût de la vie, notamment avec le logement, le prix des aliments et le coût du transport. Pour ce dernier élément, la hausse marquée du prix de l'essence ces derniers jours exerce une pression financière supplémentaire sur la population. Le transport collectif pourrait être une solution économique et écologique dans les grandes villes, mais la CAQ n'a pratiquement rien fait de bon en ce sens en huit ans. Il faudra aussi surveiller les investissements en culture et voir si l'industrie forestière en difficulté réussira à attirer l'attention de ce gouvernement.

Pour les demandes d'entrevue, les médias peuvent contacter Noémi Desrochers au 514 216-1825.

Aide-mémoire

Quoi : Disponibilité de la présidente de la CSN pour commenter le budget Girard.

Qui : Caroline Senneville, présidente de la CSN

Quand : Mercredi 18 mars 2026

À propos

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour plus d'informations: Noémi Desrochers, conseillère en communication de la CSN, 514 216-1825