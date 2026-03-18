Budget provincial 2026 : un manque de vision de la CAQ pour reconstruire un Québec en santé

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) accueille avec amertume le budget de la Coalition avenir Québec (CAQ) présenté plus tôt aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce budget, qui se devait de répondre aux crises sociales en cours, de réparer les dégâts causés par l'austérité en santé et de compléter le réseau de services de garde éducatifs à l'enfance rate la cible, même si le pire semble évité à court terme en santé.

Le Québec fait actuellement face à plusieurs crises sociales. Devant ces nombreux défis, la CAQ n'a pas cru bon prendre ses responsabilités afin de répondre convenablement aux besoins de la population. « Le réseau de la santé et des services sociaux va mal et ne parvient plus à répondre aux besoins grandissants de la population, souligne Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN. Malheureusement, le gouvernement a manqué de courage et n'a pas su s'engager dans des mesures fortes qui auraient permis de se sortir de la crise qui a cours actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux. »

Des établissements qui demeureront vétustes

Alors que plusieurs établissements du réseau de la santé et des services sociaux tombent littéralement en ruine, la Fédération s'explique mal le choix du gouvernement de réduire le budget accordé aux infrastructures. « Il y a de quoi s'inquiéter de l'avenir de nos hôpitaux et de leur capacité à continuer de prodiguer des soins et d'offrir des services dans de telles conditions, renchérit Réjean Leclerc. Si le gouvernement avait comme souhait réel d'améliorer le réseau, il aurait fait preuve de courage et aurait choisi de prioriser ces investissements, plutôt que de se limiter aux dépenses minimales qui décroîtront au cours des prochaines années. »

Les dépenses administratives grandissantes de Santé Québec

Avec des effectifs réduits de près de 5% en un an seulement, le personnel administratif paie les frais du régime minceur imposé par Santé Québec. Malgré cette baisse de personnel, cela n'a toutefois pas empêcher les coûts administratifs d'exploser, sans compter les 132M$ de dépenses administratives supplémentaires prévues en 2025-2026. « Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir de l'équilibre comptable presqu'atteint dont se vante Santé Québec, gronde Réjean Leclerc. Ces sommes économisées sont redirigées soit pour nourrir la bureaucratie de Santé Québec elle-même, soit vers des firmes privées externes qui facturent l'État à grands frais, et ce, au détriment des soins et des services offerts à la population et sur le dos du personnel administratif. C'est totalement inacceptable. »

Conversions de places en services éducatifs : un petit pas dans la bonne direction

En amont du dépôt du budget, une conversion de 5 000 places en services éducatifs non subventionnés en places subventionnées avait déjà été annoncé comme mesure afin d'aider les familles face à la hausse du coût de la vie. Malgré cela, ce plus de 30 000 enfants n'auront toujours pas accès à une place en service éducatif sans but lucratif. « Même si nous nous réjouissons de cette nouvelle, notamment pour les parents qui pourront enfin bénéficier de ces places, il n'en demeure pas moins qu'il reste encore beaucoup de travail à faire afin de compléter le développement du réseau des services éducatifs sans but lucratif, ajoute Réjean Leclerc. Et au-delà de la conversion des places, il faut toutefois se rappeler que ces services éducatifs recevront des fonds publics qui ne seront pas pleinement réinvestis. Les profits réalisés iront plutôt directement dans les poches des propriétaires, contrairement aux CPE qui réinjectent les sommes dans les services qu'ils offrent. »

Les organismes communautaires, les grands négligés

Notre filet social est hautement fragilisé par la hausse du coût de la vie. Pour maintenir une population en bonne santé globale, il aurait été judicieux de donner aux organismes communautaires les moyens nécessaires qui leur permettrait de continuer de réaliser leur mission d'intervention. « Les organismes communautaires sont des ressources essentielles pour les plus vulnérables de notre société, rappelle Réjean Leclerc. En sous-finançant leurs services et leurs activités, le gouvernement met volontairement un pan de la population à risque de se retrouver dans des situations encore plus précaires. » À cela s'ajoute l'abandon total du développement des logements sociaux par la CAQ avec une maigre annonce de 1000 nouveaux logements dits abordables.

Des sources de revenus supplémentaires volontairement ignorées

Avec son régime fiscal actuel, il n'est actuellement pas possible pour la CAQ de récupérer davantage de sommes qui permettraient une meilleure distribution de la richesse et des mesures de financement adéquates. Pour ce faire, une réforme de la fiscalité était nécessaire. À terme, elle aurait pu engendrer des milliards de revenus. « Le gouvernement est rendu maître dans l'art de se priver soi-même de revenus substantiels, note Réjean Leclerc. Il aurait été possible de générer des nouveaux revenus en faisant autre chose que des compressions budgétaires. La CAQ choisi plutôt de nous condamner collectivement à voir notre société se fragiliser davantage. »

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux et services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, répartis dans plus de 250 syndicats se trouvant sur l'ensemble du Québec.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements : Éliane Bouchard-Genesse, conseillère à l'information, FSSS-CSN, 514-820-8156 | [email protected]