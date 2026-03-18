L'héritage de la CAQ : une vision étroite de l'économie et le maintien des inégalités

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - À la suite du dépôt du dernier budget du gouvernement de la CAQ aujourd'hui, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) déplore l'absence d'une véritable stratégie industrielle, de mesures structurantes pour soutenir durablement les régions et pour réduire les inégalités économiques.

« Ce budget confirme la vision étroite de la CAQ pour l'avenir de l'économie québécoise, une vision qui mise sur des secteurs très nichés et dont les retombées économiques demeurent souvent théoriques. Ce dont l'économie du Québec a besoin, c'est plutôt d'une vision cohérente du développement, notamment sur les plans industriel et régional. C'est tout le contraire que le gouvernement nous offre aujourd'hui », déclare Luc Vachon, président de la CSD.

Les régions du Québec laissées pour compte

La CSD constate que le gouvernement poursuit sa stratégie à court terme, sa stratégie de recherche du « coup de circuit » en privilégiant des investissements pour attirer, sans réelle garantie, de grandes entreprises dans des secteurs précis, dont le secteur des métaux critiques et stratégiques, les technologies de pointe et l'IA. Pendant ce temps, le budget appuie timidement les régions avec un maigre 581M$ sur cinq ans, dans les secteurs du tourisme, de l'agroalimentaire et de la foresterie, et ne mise que très peu sur les PME d'ici et sur leur développement.

« Pour appuyer le développement des économies régionales, il faut reconnaître leur particularité et ne pas les réduire à des économies touristiques, agroalimentaires ou forestières. Même si ces secteurs sont très importants pour certaines régions, la richesse des régions c'est aussi accroître leur diversité économique et l'engagement de leurs communautés. Une vraie stratégie industrielle doit impliquer durablement les économies des régions. Ce budget passe complètement à côté », ajoute Luc Vachon.

Une stratégie industrielle toujours absente

Après des années à gouverner, la CAQ ne propose toujours pas de véritable stratégie industrielle pour le Québec dans son budget. Pourtant, plusieurs régions, souvent dépendantes d'un nombre limité de secteurs, font face à des réalités économiques fragiles qui exigent des réponses plus adaptées. Alors que le contexte tarifaire met en lumière l'importance de la production manufacturière sur le territoire, aucune vision du gouvernement dans le budget pour ce secteur.

« Une stratégie industrielle, ce n'est pas une option. C'est la seule façon de renforcer la résilience de notre économie et d'assurer une transition juste pour les travailleuses et travailleurs, partout au Québec. On ne peut pas renforcer les régions sans une vision claire et des engagements en investissements », affirme Luc Vachon.

L'avenir de l'industrie forestière encore oubliée

Le budget du gouvernement laisse l'industrie forestière québécoise toujours vulnérable. Certaines entreprises reprennent difficilement leurs activités, d'autres restent à l'arrêt, et certaines ont fermé leurs portes. Alors que le secteur a besoin d'un véritable appui pour sa transformation, qui aurait dû être en place depuis plusieurs années déjà, l'actuel budget n'offre qu'un appui pour maintenir l'industrie de 365M$ sur cinq ans, et ce, sans réelle portée pour moderniser le secteur.

« Le gouvernement annonce des chiffres, mais les travailleuses et travailleurs de la forêt attendent des actions concrètes. On donne de l'air à court terme aux industries avec la baisse des redevances annuelles, c'est bien, mais il manque l'engagement réel pour pérenniser le secteur forestier. Il est urgent de mettre en place un plan structurant pour soutenir l'emploi, l'innovation et la diversification dans le secteur », ajoute le président.

La CSD, comme tous les acteurs du secteur, demande depuis des années des mesures concrètes, structurantes et immédiates, comme de la formation pour les travailleurs et travailleuses et des investissements réels en aménagement forestier pour que l'économie forestière devienne un véritable moteur pour les régions. C'est encore un rendez-vous raté.

Des inégalités qui se creusent

La CSD s'inquiète du manque d'actions concrètes pour freiner l'augmentation des écarts de richesse dans le budget présenté aujourd'hui. Ses principales mesures, soit la conversion des CPE, le gel de la taxe scolaire et le financement des banques alimentaires, n'auront même pas l'effet d'un baume. La Centrale constate avec grande déception que les mesures annoncées ne permettront pas de répondre adéquatement à la hausse du coût de la vie, notamment en ce qui concerne l'accès aux services publics et à l'alimentation.

« L'écart entre les plus riches et le reste de la population continue de se creuser. Pendant que certains accumulent la richesse, d'autres peinent à joindre les deux bouts. Notre système fiscal et l'accès aux services publics ainsi que son financement ne permettent pas de réduire les inégalités économiques produites par le marché du travail. Il est temps de réviser notre système, système qui, on le voit bien, ne fonctionne pas. C'est l'héritage que la CAQ laissera au Québec et à ses régions », de conclure Luc Vachon.

À propos

La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. La Centrale représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale.

SOURCE Centrale des syndicats démocratiques

Renseignements : Marilou Gagnon, Conseillère syndicale aux communications, CSD, 514-248-6277