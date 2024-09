Avis aux médias - Rentrée universitaire : 600 employé-es de Concordia déclenchent la grève

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Les négociations entre le Syndicat des employé-e-s professionnel-le-s de l'Université Concordia (SEPUC-CSN) et leur employeur ayant achoppé, les 600 membres du syndicat seront donc en grève dès aujourd'hui.

Ces derniers détiennent un mandat de grève de deux semaines et occupent une variété de postes essentiels au bon déroulement de la rentrée, notamment ceux de conseiller, d'analyste en enseignement, en finances, en technologies de l'information et en communications, ainsi que de coordonnateur, de psychologue, d'infirmière, etc.

Les médias sont invités à venir prendre des images sur la ligne de piquetage dès 9h.

Aide-mémoire :

Lieu : Coin Bishop et Maisonneuve, près du 1550 De Maisonneuve Ouest

Heure : entre 9h et 13h

SOURCE Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Renseignements : Camila Rodriguez-Cea, conseillère syndicale en communication, 438-882-1275 ou [email protected]