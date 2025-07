Déclenchement d'une grève de 24 heures à l'usine d'Héroux-Devtek de Laval

LAVAL, QC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Les 100 travailleurs et travailleuses de l'usine d'Héroux-Devtek à Laval ont déclenché une grève de 24 heures ce matin pour obtenir un rattrapage salarial et convenir de leur première convention collective CSN.

Une des demandes principales de ces salarié-es spécialisés qui œuvrent à la confection de trains d'atterrissage pour les avions est d'obtenir un rattrapage salarial. Les entreprises concurrentes ont accordé des augmentations salariales importantes à leurs salarié-es, ce qui ne fait qu'accentuer l'écart chez Héroux-Devtek. Dans les derniers mois, le syndicat constate un roulement de personnel important, d'où l'urgence d'obtenir de bonnes augmentations salariales.

Ayant joint la CSN récemment, la négociation de ces travailleurs et de ces travailleuses visait aussi à convenir d'une refonte de la convention collective. Ce volet de la négociation est maintenant réglé, c'est donc sur le salaire que les discussions portent actuellement. Sur ce plan, l'employeur et le syndicat sont très éloignés. Rappelons que ces salarié-es ont adopté à 100 % le 31 mai dernier un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« Héroux-Devtek est en forte croissance économique et a les moyens de faire mieux pour ces travailleurs et ces travailleuses. Nous accusons un retard salarial par rapport aux entreprises concurrentes et il faut travailler là-dessus dans cette négociation, d'autant plus qu'on a du mal à retenir le personnel », lance Larry Pugh, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héroux-Devtek-CSN.

« Héroux-Devtek va devoir accepter d'en mettre plus sur la table et de partager les profits avec ceux et celles qui font rouler son usine à Laval. Dans le secteur de l'aérospatiale, la concurrence est forte pour avoir du personnel qualifié. Héroux-Devtek doit faire plus d'efforts pour garder son monde », ajoute Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

« La détermination des travailleurs et des travailleuses est la clé pour convaincre des employeurs comme Héroux-Devtek de reconnaitre leurs efforts. Ils peuvent compter sur notre appui dans cette grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent le résultat souhaité », poursuit Chantal Morin, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

« Quand des salarié-es comme ceux d'Héroux-Devtek déclenchent la grève, c'est parce qu'ils sentent qu'ils en ont besoin pour faire débloquer la négociation. Aucun cadeau n'est donné aux travailleurs et aux travailleuses. C'est quand on se tient et qu'on se fait entendre qu'on réussit à obtenir des gains », de conclure François Enault, 1er vice-président de la CSN.

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

