Avis aux médias - Les paramédics en grève au pont Jacques-Cartier

MONTRÉAL, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Depuis 7 h, des paramédics en grève de Montréal, de Laval et de la Montérégie, mènent une opération de visibilité aux abords du pont Jacques-Cartier des deux côtés du fleuve. Sans convention collective depuis plus de deux ans, les paramédics veulent se faire entendre. En négociation, le gouvernement porte des demandes ayant pour effet de baisser la rémunération des paramédics.

En plus d'une amélioration salariale qui reflète pleinement leurs responsabilités et compétences, les paramédics revendiquent, entre autres, le respect des horaires de travail, afin de lutter contre l'explosion des heures supplémentaires, et la bonification du régime de retraite, pour tenir compte de la réalité de cette profession exigeante, physiquement et mentalement.

Des représentantes et représentants syndicaux des paramédics seront disponibles sur place pour des entrevues.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]